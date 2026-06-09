Відомого співака Патріка Брюеля одразу 13 жінок звинуватили у зґвалтуванні: його взяли під варту

Патрік Брюель / © Associated Press

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Відомого французького співака та актора Патріка Брюеля одразу 13 жінок звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Про це повідомляє видання Franceinfo з посиланням на інформацію, отриману від прокуратури. У Парижі зараз триває розслідування у справі Патріка Брюеля. Зазначається, що щонайменше 13 жінок звинуватили виконавця у злочинах сексуального характеру, зокрема, насильстві, домаганнях та зґвалтуванні. Інциденти нібито сталися у період від 1997-го до 2012 року.

Звинувачення проти співака висунула й французька ведуча Флаві Фламан. Вона заявила, що 1991 року, коли їй було лише 16, Брюель підмішав їй наркотичні речовини, після чого зґвалтував.

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Патрік Брюель / © Associated Press

Виконавець вже відреагував на скандальні звинувачення проти нього. Через своїх адвокатів артист заперечує причетність до злочинів. Також представники співака запевняють, що той готовий співпрацювати зі слідством, аби довести свою невинуватість.

Відомо, що Патріка Брюеля взяли під варту у понеділок, 8 червня, вранці, де він перебуватиме протягом наступних 48 годин. Після цього виконавця або звільнять, або доправлять до суду. Також відомо, що його вже допитали у справі.

Нагадаємо, нещодавно американську співачку Кеті Перрі звинуватили в сексуальних домаганнях. За розслідування справи взялась поліція Австралії, оскільки інцидент нібито трапився у Мельбурні.

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