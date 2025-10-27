ТСН у соціальних мережах

Гламур
1791
1 хв

Відомого українського актора та ведучого мобілізували до лав ЗСУ

Артист звернувся до підписників з особистим проханням.

Валерія Сулима
Віталій Теплюк

Віталій Теплюк / © facebook.com/teplyuk.vitaliy

Відомий український актор та ведучий заходів Віталій Теплюк повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України.

Про це артист розповів у своєму Facebook. Віталій Теплюк 26 жовтня опублікував допис, де коротко зазначив, що його мобілізували. Також він звернувся до підписників з особистим проханням. Актор попросив підтримати його маму.

"Друзі, я мобілізований. Друзі, хто знає, підтримайте мою маму", - звернувся до підписників актор.

Допис Віталія Теплюка / © facebook.com/teplyuk.vitaliy

У коментарях під дописом Віталія Теплюка підтримали користувачі. Акторові висловили вдячність та закликали, що все буде добре.

  • Нехай Господь оберігає, Віталій, вас та ваших побратимів!

  • Віталя, тримайся та бережи себе!

  • Мирного неба! Божого захисту!

Віталій Теплюк / © facebook.com/teplyuk.vitaliy

Зазначимо, Віталій Теплюк – український актор та ведучий заходів. Він знімався в таких проєктах, як "Клятва лікаря", "Хазяїн", "Дільничий з ДВРЗ", "Звонар" та інших.

Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Ніколаєнко розповів про мобілізованого сина. Артист зізнавався, де служить його спадкоємець.

1791
