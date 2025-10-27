- Дата публікації
Відомого українського актора та ведучого мобілізували до лав ЗСУ
Артист звернувся до підписників з особистим проханням.
Відомий український актор та ведучий заходів Віталій Теплюк повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України.
Про це артист розповів у своєму Facebook. Віталій Теплюк 26 жовтня опублікував допис, де коротко зазначив, що його мобілізували. Також він звернувся до підписників з особистим проханням. Актор попросив підтримати його маму.
"Друзі, я мобілізований. Друзі, хто знає, підтримайте мою маму", - звернувся до підписників актор.
У коментарях під дописом Віталія Теплюка підтримали користувачі. Акторові висловили вдячність та закликали, що все буде добре.
Нехай Господь оберігає, Віталій, вас та ваших побратимів!
Віталя, тримайся та бережи себе!
Мирного неба! Божого захисту!
Зазначимо, Віталій Теплюк – український актор та ведучий заходів. Він знімався в таких проєктах, як "Клятва лікаря", "Хазяїн", "Дільничий з ДВРЗ", "Звонар" та інших.
Нагадаємо, нещодавно актор Володимир Ніколаєнко розповів про мобілізованого сина. Артист зізнавався, де служить його спадкоємець.