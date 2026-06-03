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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

Відомого українського актора заскочили за кермом таксі: у Мережі спалахнули суперечки

Думки користувачів розділилися після несподіваного викриття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Роман Ясіновський

Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Український актор театру та кіно Роман Ясіновський опинився в центрі обговорень після того, як одна з пасажирок випадково зустріла його під час поїздки на таксі.

Користувачка Threads із ніком tatiana_dankova розповіла, що була щиро здивована, коли побачила за кермом популярного актора. Вона опублікувала допис про несподівану зустріч, яка швидко привернула увагу інших користувачів соцмережі.

«Шанс, що твоїм водієм в таксі буде актор Роман Ясіновський, низький, але ніколи не дорівнює нулю. Сьогодні я трошки очманіла», — написала дівчина.

Допис про Романа Ясіновського

Допис про Романа Ясіновського

Втім, замість звичайного обговорення допис викликав справжню дискусію. Частина користувачів розкритикувала авторку за те, що вона винесла в публічний простір особисту інформацію без згоди самого актора. На захист Ясіновського стали його колеги. Зокрема, емоційно відреагували на ситуацію акторка Олена Світлицька й блогерка Аліна Шаманська.

  • «Яке ви право мали це постити? Цим дописом ви тільки показали свою не найкращу сторону. Це низько» — Олена Світлицька.

  • «Скажіть, будь ласка, ви виклали цю інформацію публічно за згодою людини, яка на фото? Якщо ні — ви вчинили нелюдяно. Можливо, Роман не хотів би розповідати про це публічно саме в соцмережах. Ви не знаєте, у якому стані перебуває людина… Невже, якщо він актор, то не має права на приватну частину свого життя?» — Аліна Шаманська.

Коментарі під дописом про Романа Ясіновського

Коментарі під дописом про Романа Ясіновського

Водночас багато українців навпаки після допису підтримали Ясіновського та наголосили, що немає нічого поганого в додатковому заробітку, незалежно від професії чи популярності.

  • Це називається справжній чоловік, який забезпечує родину, не дивлячись на статус

  • Образливо, що актори повинні працювати водіями, а не заробляти достатньо в акторстві, щоб забезпечити свою родину

  • Молодець, чудовий актор і дуже хороша людина. Крім серіалів дивилася ще кілька інтерв’ю з Романом, дуже імпонує. А те, що не цурається жодної роботи — викликає повагу

  • Ну і що. Нормальний, адекватний чоловік, який заробляє кошти, щоб забезпечувати родину. А ще, він безперечно талановитий актор!

Сам Роман Ясіновський не став детально коментувати ситуацію. Актор лише коротко відреагував на ажіотаж навколо свого імені: «Ого, скільки коментарів».

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Смуська викрила свій бізнес і чи приносить він їй дохід під час війни.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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