Відомого українського співака нахабно пограбували в Італії: "Розбили скло і вкрали все"

VovaZiLvova з дружиною / © instagram.com/vovazilvova.official

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Відомого українського співака VovaZiLvova, справжнє ім'я якого Володимир Парфенюк, та його дружину Уляну нахабно пограбували в Італії.

Подружжя наразі перебуває в благодійному турі в Європі. Між виступами в них був час, аби сходити на пляж у Римі. Та, на жаль, поки VovaZiLvova з дружиною та дітьми відпочивав, стався неприємний інцидент. Артистів нахабно пограбували. Злодії розбили скло з їхньому авто та поцупили майже все, що там було. Зокрема, подружжя залишилося без апаратури для концертів, одягу та навіть взуття. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Дружина VovaZiLvova / © instagram.com/vovazilvova.official

"Нас пограбували, поки ми були на пляжі. Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. З нами все нормально! Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде. Нам треба приїхати до них самим, якщо ми вирішимо це зробити. З усіх речей у нас залишилася лише колонка, з якою ми виступаємо", - поділилася дружина VovaZiLvova.

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Саме такий вигляд має авто VovaZiLvova / © instagram.com/vovazilvova.official

Тим не менш, попри неприємний інцидент, артисти не припиняють свій тур. Зокрема, у них залишилася колонка, мікрофони для виступів та документи, які були вдома. Тож, вони відіграють всі заплановані концерти та запрошують приходити насолодитися їхньою музикою.