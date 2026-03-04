Відомого українського співака ошукали після благодійного концерту в Британії

Співак Юлік / © Пресслужба Юліка

Український співак Юлік розповів про неприємну ситуацію, яка сталася після благодійного концерту у британському Ноттінгемі.

Виступ артиста відбувся ще торік у листопаді. Тоді Юлік разом з артистом Заліско виступили перед українською громадою міста. Під час заходу проводили благодійний аукціон, де розігрували різні лоти, а всі зібрані кошти мали передати на підтримку українських військових. За словами команди артиста, концерт минув у дуже теплій атмосфері — глядачі активно донатили та підтримували збір.

Одним із лотів став український прапор із підписами військових. Його придбали двоє учасників аукціону. Першим був громадянин Польщі — він одразу оплатив свою частину. Іншим переможцем став українець, який зрештою і забрав прапор.

Втім, оплату за свою частину чоловік пообіцяв здійснити пізніше. Спочатку, за словами організаторів, у нього не вдалося провести платіж карткою. Після концерту менеджер артиста зв'язався з ним та надав реквізити для переказу. Чоловік запевнив, що оплатить кошти пізніше. Згодом він зник на кілька днів, а після цього написав, що наразі не має всієї суми і попросив можливість повернути її частинами.

Однак від листопада і до сьогодні, березня, кошти так і не були перераховані. За словами команди артиста, чоловік припинив виходити на зв'язок і фактично ігнорує повідомлення. Попри це, кошти для військових були передані у повному обсязі командою артиста.

"Для мене благодійні концерти — це не просто виступи. Це відповідальність перед військовими. Якщо на аукціоні люди беруть лоти для допомоги армії, ці кошти мають бути передані. Тому повну суму ми передали військовим зі своїх коштів, бо для нас важливо виконувати обіцянки перед тими, хто сьогодні захищає Україну", — прокоментував Юлік.

Артист зізнається, що ця історія змусила його замислитися над людськими вчинками. Утім, артист все ж таки сподівається, що чоловік виконає свою обіцянку.

"Найбільше дивує не сама ситуація з грошима, а те, як люди можуть поводитися. На концерті людина голосно заявляє, що хоче підтримати військових, бере благодійний лот, забирає його — а потім просто зникає і не відповідає на повідомлення. Дуже хочеться вірити, що совість все ж нагадає про себе і ця історія матиме правильне завершення", — додав співак.

