ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
996
Час на прочитання
1 хв

Відомого українського співака відмовився обслуговувати таксист: "Заблокував двері і поїхав"

З MELOVIN стався неприємний інцидент.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
MELOVIN

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Відомого українського співака MELOVIN відмовився обслуговувати водій таксі.

Про неприємний інцидент артист розповів у соцмережі Threads. Виконавець говорить, що вирішив скористатися послугами таксі. Зокрема, артист зробив замовлення, і при цьому обрав авто бізнес-класу. Водій у додатку погодився везти MELOVIN. Однак, коли він приїхав до виконавця, то відмовився від замовлення.

Співак говорить, що так і не дізнався причину такої поведінки. Виконавець цікавився у водія, чому той відмовляється його везти, але чоловік лиш зачинив двері та поїхав у своєму напрямку.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

"Приїхав, каже прямим текстом, що не повезе. На запитання, в чому справа, зачинив вікно, заблокував двері і поїхав", - пожалівся артист.

Нагадаємо, зі співачкою Тонею Матвієнко стався інший прикрий інцидент із водієм таксі. Чоловік побив виконавицю. Артистка написала заяву до поліції, і правоохоронні органи зреагували.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie