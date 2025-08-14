Відомого українського співака відмовився обслуговувати таксист: "Заблокував двері і поїхав"

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Відомого українського співака MELOVIN відмовився обслуговувати водій таксі.

Про неприємний інцидент артист розповів у соцмережі Threads. Виконавець говорить, що вирішив скористатися послугами таксі. Зокрема, артист зробив замовлення, і при цьому обрав авто бізнес-класу. Водій у додатку погодився везти MELOVIN. Однак, коли він приїхав до виконавця, то відмовився від замовлення.

Співак говорить, що так і не дізнався причину такої поведінки. Виконавець цікавився у водія, чому той відмовляється його везти, але чоловік лиш зачинив двері та поїхав у своєму напрямку.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

"Приїхав, каже прямим текстом, що не повезе. На запитання, в чому справа, зачинив вікно, заблокував двері і поїхав", - пожалівся артист.

Нагадаємо, зі співачкою Тонею Матвієнко стався інший прикрий інцидент із водієм таксі. Чоловік побив виконавицю. Артистка написала заяву до поліції, і правоохоронні органи зреагували.