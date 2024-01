Відомому американському співаку зробили операцію з видалення пухлини мозку

Відомий американський співак Майкл Болтон переніс операцію з видалення пухлини у мозку.

Про це виконавець хіта "Said I Loved You... But I Lied" розповів особисто на сторінці у Facebook. Артист залишив пост, у якому зізнався, що пухлину у мозку в нього знайшли перед новорічними святами:

"Я хочу почати з того, що побажаю всім щасливого та здорового нового року! Я також хочу поділитися тим, що 2023 рік завершився для мене дуже неочікуваними викликами. Перед святами виявилося, що у мене пухлина головного мозку, яка потребує негайної операції. Завдяки моїй неймовірній медичній команді операція минула успішно. Зараз я відновлююсь вдома в оточенні величезної любові та підтримки моєї родини", - розповів Болтон.

Майклу Болтону вирізали пухлину у мозку / Фото: facebook.com/michaelbolton

Також співак повідомив шанувальникам, що наступні декілька місяців він приділятиме час відновленню, тому змушений тимчасово перервати свої гастролі:

"Мені завжди найважче розчаровувати своїх шанувальників або відкладати шоу, але не сумнівайтеся, що я наполегливо працюю, щоб прискорити своє одужання та незабаром повернутися до виступів", - пообіцяв зірка.

Майкл Болтон у 1990-х / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Майкл Болтон здобув всесвітню популярність на межі 1990-х. Він підкорив вершину американських чартів і виграв декілька премій "Греммі" за кавер-версії соул-хітів шістдесятих, таких як "When a Man Loves a Woman".

Серед найвідоміших пісень виконавця "Said I Loved You... But I Lied", "When a Man Loves a Woman", "How Am I Supposed to Live without You" та багато інших.

