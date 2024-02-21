Відомому блогеру погрожують проламати череп і зробити щось з дитиною: "Ми знаємо, де вона навчається"

Чоловік блогерки-мільйонниці Тані Пренткович, блогер та підприємець Андрій Гонковський поскаржився на погрози з боку українців.

Хейт в бік знаменитості полився після нещодавнього скандалу з його поїздкою на Мальдіви.

У соцмережах Гонковський розповів, як саме йому погрожують а також повідомив, що вже звернувся до поліції, йдеться в "ЖВЛ представляє".

"Погрози проломити мені череп. Побажання, щоб літак з усією моєю сім’єю розбився. Або ж повідомлення на кшталт "готуйтесь! Я знаю в якій школі вчиться ваша дитина". Кожним подібним випадком займатимуться правоохоронні органи", - написав Гонковський.

Таня Пренткович з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

В Instagram-сторіз обранець Тетяни Пренктович зауважив, що не хоче робити вигляд, ніби історій зі скандальною поїздкою не було. Тому реагуватиме на все, що відбувається та розповідатиме деталі поступово. Більше того, чоловік також похвалився, що скандал із Мальдівами не вплинув на його бізнес. Навпаки, навіть покращив ситуацію:

"У мене навіть збільшилась кількість запитів на консультації щодо запусків", - казав блогер.

Таня Пренткович з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Нагадаємо, скандал з Пренткович та її хлопцем виник після того, як у Мережі опублікували фото пари з відпочинку на Мальдівах. Наприкінці січня Гонковський заявив, що поїхав до Польщі як волонтер для проведення благодійних заходів. Однак подався на острови, коли у нього з’явилося декілька вільних днів для родини. А Тетяна зазначила, що її коханий перетнув кордон України на законних підставах. Тим часом у Мережі обговорювали, чому Андрій досі без повістки.

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