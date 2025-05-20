Відомому гурту заборонили проводити благодійні концерти одразу в двох містах України і здивували чому

Гурт "Курган і Agregat"

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Український популярний гурт "Курган і Agregat" поскаржився, що йому заборонили проводити благодійні концерти одразу в двох містах України, та здивував причиною цього рішення.

У колективу наразі триває благодійний тур, в межах якого музиканти мали виступити 13 червня в Івано-Франківську та 15-го – у Вінниці. Проведення заходів вже було узгоджене з відповідними локаціями. Однак музиканти в Instagram пожалілися, що концерти йдуть не за планом. Річ у тім, що у Вінниці та Івано-Франківську концертні майданчики відмовили "Курган і Agregat" у виступах. Причиною цього рішення стало те, що у піснях колективу присутня нецензурна лексика. Учасників гурту це неабияк обурило, адже, за їхніми словами, це насамперед благодійний захід і під час минулих концертів їм вдавалося зібрати чимало коштів для ЗСУ.

Аміль із гурту "Курган і Agregat" / © instagram.com/amil_kurganagregat

"У нас були заплановані концерти у Вінниці та Івано-Франківську. Це було узгоджено з локаціями. І потім локації різко виходять на нас і кажуть: "Ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтесь і так не можна". У Вінниці там взагалі дуже цікава історія. Хтось просто настукав, що торік на концерті ми за донат на ЗСУ розігрували пісню, в якій є матюки, і нам просто заборонили проводити концерт. Це з урахуванням того, що торік на концерті у Винниці було зібрано понад пів мільйона гривень, а у Франківську — 700 тисяч гривень за півтори години", — говорить один із учасників гурту Аміль.

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Згодом "Курган і Agregat" знову вийшов на зв'язок та попросив не критикувати концертні майданчики. Музиканти дізналися, що в Івано-Франківську їм відмовили виступати на тій локації, а саме у "Палаці Потоцьких", через нібито "вказівку зверху". Що ж стосується Вінниці, то там самі вінничани поскаржилися і попросили не проводити цю подію в PIROGOV SKY. Причина лишається та сама — нецензурна лексика в піснях. Врешті, "Курган і Agregat" таки дадуть концерти в цих містах, але на інших майданчиках.

Аміль із гурту "Курган і Agregat" / © instagram.com/amil_kurganagregat

"Фіналізуємо цю всю історію. "Палац Потоцьких" — скасували не вони, а зверху. PIROGOV SKY — вінничани, за їхніми словами, поскаржилися, що дуже багато матюків, а ми будемо в Національному музеї виконувати, а так робити не можна. Тому нам запропонували перенести на іншу локацію. Прохання — не пишіть майданчикам, бо не завжди вони винні", — підсумував Аміль.

Нагадаємо, торік "Курган і Agregat" відіграв серію благодійних концертів в Європі. Колектив тоді просто приголомшив сумою, яку зібрав на потреби ЗСУ.