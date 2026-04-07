Відомому світовому реперу заборонили в’їзд до Великої Британії через зухвалі заяви
Що стало причиною резонансного рішення та чи відбудеться виступ на фестивалі.
Уряд Великої Британії заборонив Каньє Весту в’їзд до країни після хвилі критики довкола його можливого виступу на «Wireless Festival».
Рішення стало несподіваним поворотом у ситуації, яка ще нещодавно виглядала як гучне повернення артиста на британську сцену. Вест планував серію виступів у Лондоні, що мали стати його першими концертами в країні за понад десятиліття. Водночас суспільна реакція на його участь лише набирала обертів, повідомляє BBC.
Як стало відомо, напередодні, 6 квітня, артист подав заявку на в’їзд через систему електронного дозволу на подорож. Однак її розгляд завершився відмовою. Організатори фестивалю наразі утримуються від публічних коментарів, хоча подія вже опинилася в центрі уваги через масштабний резонанс.
Ще раніше представники єврейської спільноти різко розкритикували запрошення музиканта. За словами речника Ради єврейських лідерів, це рішення виглядає безвідповідальним на тлі того, що єврейська громада Великої Британії стикається з безпрецедентним рівнем антисемітизму.
Ситуація швидко вийшла за межі культурної події. До обговорення долучилися політики, зокрема прем’єр-міністр Кір Стармер, який публічно висловив занепокоєння, а також мер Лондона Садік Хан, наголосивши, що попередні висловлювання артиста не відповідають цінностям міста. На тлі скандалу багаторічний партнер події — Pepsi — також оголосив про припинення співпраці з фестивалем.
Зазначимо, хвиля критики довкола Веста триває вже кілька років. У 2022-му Adidas розірвали з ним співпрацю після антисемітських висловлювань. Пізніше музикант ще більше загострив ситуацію провокативними заявами у соцмережах, що викликали міжнародний резонанс. Згодом артист публічно вибачився, пояснивши свою поведінку складним психічним станом і наголосивши, що шкодує про сказане.
