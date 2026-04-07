Відомому світовому реперу заборонили в’їзд до Великої Британії через зухвалі заяви

Каньє Вест / © Associated Press

Уряд Великої Британії заборонив Каньє Весту в’їзд до країни після хвилі критики довкола його можливого виступу на «Wireless Festival».

Рішення стало несподіваним поворотом у ситуації, яка ще нещодавно виглядала як гучне повернення артиста на британську сцену. Вест планував серію виступів у Лондоні, що мали стати його першими концертами в країні за понад десятиліття. Водночас суспільна реакція на його участь лише набирала обертів, повідомляє BBC.

Як стало відомо, напередодні, 6 квітня, артист подав заявку на в’їзд через систему електронного дозволу на подорож. Однак її розгляд завершився відмовою. Організатори фестивалю наразі утримуються від публічних коментарів, хоча подія вже опинилася в центрі уваги через масштабний резонанс.

Каньє Вест та Б’янка Цензорі / © Getty Images

Ще раніше представники єврейської спільноти різко розкритикували запрошення музиканта. За словами речника Ради єврейських лідерів, це рішення виглядає безвідповідальним на тлі того, що єврейська громада Великої Британії стикається з безпрецедентним рівнем антисемітизму.

Ситуація швидко вийшла за межі культурної події. До обговорення долучилися політики, зокрема прем’єр-міністр Кір Стармер, який публічно висловив занепокоєння, а також мер Лондона Садік Хан, наголосивши, що попередні висловлювання артиста не відповідають цінностям міста. На тлі скандалу багаторічний партнер події — Pepsi — також оголосив про припинення співпраці з фестивалем.

Зазначимо, хвиля критики довкола Веста триває вже кілька років. У 2022-му Adidas розірвали з ним співпрацю після антисемітських висловлювань. Пізніше музикант ще більше загострив ситуацію провокативними заявами у соцмережах, що викликали міжнародний резонанс. Згодом артист публічно вибачився, пояснивши свою поведінку складним психічним станом і наголосивши, що шкодує про сказане.

