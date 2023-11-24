Відомому українському актору обмежили волю на три роки після п'яної ДТП: подробиці

Суд визнав Остапа Ступку винним у скоєнні ДТП в нетверезому стані.
Сьогодні, 24 листопада, під час судового засідання українського актора Остапа Ступку визнали винним у скоєнні ДТП у центрі Києва в нетверезому стані.
Відповідний вирок артисту виніс Голосіївський райсуд столиці. Він постановив обмежити Ступці волю терміном на три роки, позбавити його водійських правв на вісім років, а також виплатити близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи, передає "Суспільне".
"Це досить несправедливе рішення, тому що є багато пом'якшуючих обставин. Ми мали вийти на штраф у своєму клопотанні, що могло бути доречніше і корисніше та справедливіше для держави. Бо сума штрафу не маленька. Мінімально – це 170 тис грн. Доля арештованого майна мала вирішитися… Все це дуже дивно насправді", - сказав Ступка.
Нагадаємо, що Остап Ступка на підпитку влаштував ДТП у центрі Києва у Голосіївському районі 4 квітня. Вночі він на своєму позашляховику в'їхав у припарковане авто, в якому перебував 39-річний чоловік. В результаті ДТП він отримав важкі травми і був екстрено госпіталізований до лікарні.
Зазначимо, що раніше Остап Ступка дав інтерв'ю, у якому прокоментував свою "п'яну" ДТП. Після чого він нарвався на жорсткий хейт. Юзери зазначили, що Ступці "55 років, а розум у нього підлітка".
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