Відомому українському гумористу відключили електрику за борги: "Накопилося, що відрізали світло"

Василь Байдак

Відомий український гуморист Василь Байдак зізнався, як йому відключили вдома електрику за борги.

Про неприємний інцидент комік розповів на проєкті "єПитання". Знаменитість говорить, що був неабияк зайнятий робочими питаннями, а комунальним платіжкам приділяв недостатньо уваги. Врешті, у Байдака накопичився борг за електроенергію. Закінчилося все тим, що гумористові вдома відключили світло.

"Є багато лайфгаків, як вижити без електрики. Але мій – найкращий. Постарайтеся оплачувати комунальні платежі вчасно. Тому що я, чесно кажучи, останні місяці був дуже зайнятий, відбувалося безліч усього, і в мене накопилося стільки боргу, що нам взагалі відрізали світло", - говорить гуморист.

Василь Байдак

Врешті, Василь Байдак погасив борг та заплатив за повторне підключення електроенергії. Гумористові вже повернули вдома світло, хоч і зробили це не одразу, а через декілька днів. Нині ж Василь Байдак більш відповідально ставиться до комунальних платіжок і закликає й інших слідувати його прикладу.

"Світла в нас не було кілька днів. Хоча я вже й оплатив той борг, навіть заплатив за повторне підключення – виявилось, у них ще й така штука… Тому раджу всім платити за комуналку вчасно, бо потім стільки геморою буде з цим, я не раджу. Вирішили з дружиною, що краще за цим вдвох стежити, щоб нічого не забувати", - підсумував гуморист.

