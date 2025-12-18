Відомому українському співаку просто в центрі Києва навмисно пошкодили авто

Муаяд

Відомому українському співаку з сирійським корінням Муаяду просто в центрі Києва пошкодили авто.

Про неприємний інцидент артист розповів у соцмережах. Муаяд залишив свій автомобіль Mercedes на парковці лише на декілька годин. Повернувшись, він виявив, що авто було навмисно пошкоджене: з машини виламали фірмові знаки з переду та ззаду.

Артист звернувся до власників камер відеоспостереження, які виходили на місце події. Переглянувши записи, співак був шокований побаченим: пошкодження скоїла жінка близько 30 років, яка цілеспрямовано підійшла до автомобіля та навмисно зіпсувала його, після чого спокійно залишила місце події.

Муаяду пошкодили авто в центрі Києва

"Це були не підлітки, не якісь хлопці. Це була жінка. Я нереально шокований. Чому вона це зробила і навіщо? Вона просто йде біля машини, зупиняється, повертається і просто починає рвати ту емблему спереду та ззаду машини. Я досі не можу зрозуміти, що стало причиною такого вчинку. Я в шоці від того, що побачив на відео. Якщо ви впізнаєте себе або побачите - напишіть мені й до поліції це не дійде. І будемо вирішувати це питання по-людські", - обурився артист.

Виконавець також додав, що його неабияк обурило те, як авто навмисно пошкодили. Річ у тім, що співак самостійно заробляв на автомобіль. Муаяд підкреслює: для нього ця історія — не про матеріальні збитки, а про агресію та відсутність поваги до чужої праці, з якими, на жаль, досі доводиться стикатися.

Муаяду пошкодили авто в центрі Києва

