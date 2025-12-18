- Дата публікації
Відомому українському співаку просто в центрі Києва навмисно пошкодили авто
Артист вже знає, чиїх це рук справа.
Відомому українському співаку з сирійським корінням Муаяду просто в центрі Києва пошкодили авто.
Про неприємний інцидент артист розповів у соцмережах. Муаяд залишив свій автомобіль Mercedes на парковці лише на декілька годин. Повернувшись, він виявив, що авто було навмисно пошкоджене: з машини виламали фірмові знаки з переду та ззаду.
Артист звернувся до власників камер відеоспостереження, які виходили на місце події. Переглянувши записи, співак був шокований побаченим: пошкодження скоїла жінка близько 30 років, яка цілеспрямовано підійшла до автомобіля та навмисно зіпсувала його, після чого спокійно залишила місце події.
"Це були не підлітки, не якісь хлопці. Це була жінка. Я нереально шокований. Чому вона це зробила і навіщо? Вона просто йде біля машини, зупиняється, повертається і просто починає рвати ту емблему спереду та ззаду машини. Я досі не можу зрозуміти, що стало причиною такого вчинку. Я в шоці від того, що побачив на відео. Якщо ви впізнаєте себе або побачите - напишіть мені й до поліції це не дійде. І будемо вирішувати це питання по-людські", - обурився артист.
Виконавець також додав, що його неабияк обурило те, як авто навмисно пошкодили. Річ у тім, що співак самостійно заробляв на автомобіль. Муаяд підкреслює: для нього ця історія — не про матеріальні збитки, а про агресію та відсутність поваги до чужої праці, з якими, на жаль, досі доводиться стикатися.
