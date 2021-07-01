Відому американську акторку кинули за ґрати через вербування жінок в секс-рабство

Еллісон Мек ув'язнили на три роки.

Американську акторку, відому багатьом за грою у серіалі "Таємниці Смоллвілля" Еллісон Мек засудили до трьох років ув'язнення за вербування жінок у секс-рабство. Зазначимо, що артистка сама зізналася у вчиненому у квітні 2019 року.

Як передає The Hollywood Reporter, акторку звинуватили у тому, що вона маніпулювала жінками, змушуючи їх ставати секс-рабинями духовного лідера організації NXIVM, до керівництва якої входила.

Еллісон Мек / Associated Press

Як зізнавалася сама Мек, вона змушувала жінок надавати їй послуги під загрозою нанесення тієї чи іншої шкоди. Як заставу жертви передавали їй особисту інформацію, наприклад, знімки в оголеному вигляді або дані про банківські рахунки.

Нагадаємо, що у квітні 2018-го року зірку американського серіалу "Таємниці Смоллвілля" Еллісон Мек заарештували у справі про вербування в секс-рабство. Її вважали причетною до сексуальної експлуатації жінок в організації NXIVM, яка позиціонувала себе як організатор семінарів із саморозвитку. Виявилося, що в організацію вступали жінки, яких примушували до сексуального рабства. Тоді Мек не визнала себе винною. Артистці загрожувало від 14 до 17 років позбавлення волі. Та згодом вона визнала свою провину та погодилася співпрацювати зі слідством. Також Мек вибачилася перед жертвами, яких втягнула у секту.

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