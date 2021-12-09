Відому американську попспівачку знайшли мертвою у будинку її друга

Дівчині було лише 23 роки.

Відому американську попспівачку, Скайлер Гікс, знайшли мертвою у будинку її друга.

Прикрий інцидент трапився в Південній Кароліні, США. Про смерть дівчини повідомили у соцмережах її мати та сестра.

"Моя красива, надзвичайно талановита, весела сестра покинула цей світ. В мене розбите серце. Я сумуватиму за нею. Я сумуватиму за її голосом, за її теплими обіймами, за її жартами. Вона створювала музику, яка надихала тисячі людей. Вона так рано пішла з життя", - повідомила сестра співачки, пише Deadline.

Що саме стало причиною смерті, наразі невідомо. Втім, Скайлер страждала від депресії. Також відомо, що дівчина зловживала психоактивними речовинами.

Співачці було лише 23 роки.

Нагадаємо, Скайлер Гікс стала відомою завдяки американському шоу талантів. Також дівчину називали "двійником співачки Селени Гомес".

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