Відому американську співачку вкусила змія в обличчя під час знімань кліпу

Відому американську співачку вкусила змія в обличчя під час знімань кліпу

Зірка знімала ролик на свою нову пісню.

Відома американська співачка Maeta перед Новим роком вирішила потішити своїх прихильників та випустити новий кліп.

Втім, на знімальному майданчику трапився неприємний інцидент. Так, зірка знімалася зі зміями, аж раптом одна з ним вкусила її в обличчя. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram та опублікувала фрагмент кліпу.

Так, на чорно-білому короткому ролику видно, як виконавиця лежить на підлозі, а на її тілі розміщена одна зі змій. На співачку намагалися покласти ще одну, аж раптом одна з ним різко кусає дівчину просто в обличчя, а саме за підборіддя.

"Ось на що я готова піти, аби створити кліп для вас", - поділилася знаменитість.

На щастя, зі здоров’ям дівчини все гаразд.

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