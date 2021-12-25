Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Відому американську співачку вкусила змія в обличчя під час знімань кліпу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відому американську співачку вкусила змія в обличчя під час знімань кліпу

Співачку вкусила змія в обличчя / instagram.com/maetasworld

Зірка знімала ролик на свою нову пісню.

Відома американська співачка Maeta перед Новим роком вирішила потішити своїх прихильників та випустити новий кліп.

Втім, на знімальному майданчику трапився неприємний інцидент. Так, зірка знімалася зі зміями, аж раптом одна з ним вкусила її в обличчя. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram та опублікувала фрагмент кліпу.

Так, на чорно-білому короткому ролику видно, як виконавиця лежить на підлозі, а на її тілі розміщена одна зі змій. На співачку намагалися покласти ще одну, аж раптом одна з ним різко кусає дівчину просто в обличчя, а саме за підборіддя.

"Ось на що я готова піти, аби створити кліп для вас", - поділилася знаменитість.

На щастя, зі здоров’ям дівчини все гаразд.

Читайте також:

Наступна публікація