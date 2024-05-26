Відому американську співачку затримали з наркотиками в аеропорту Нідерландів

Популярну американську реперку Нікі Мінаж затримали в нідерландському аеропорту з наркотичними речовинами.

Інцидент стався в Амстердамі, пише Reuters. Артистка збиралася летіти з аеропорту "Схіпхол" до Англії, де в неї за декілька годин мав відбутися концерт. Утім, у 41-річної Мінаж під час огляду речей поліція знайшла наркотики, а саме марихуану. Виконавицю звинуватили у зберіганні наркотичних речовин, додавши, що їх заборонено вивозити з країни.

Нікі Мінаж / Фото: Getty Images

Врешті, все закінчилося тим, що Нікі Мінаж оштрафували та відпустили. Однак, через інцидент із поліцією співачка не встигла долетіти до Англії. Тож, запланований концерт довелося скасувати.

Нагадаємо, нещодавно відомий український співак Олег Псюк розповів, як страждав від наркотичної та алкогольної залежностей. Лідер гурту Kalush Orchestra також зізнався, як позбувся шкідливих звичок.

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