Відому акторку Зендею заскочили за поцілунком із зіркою "Людини-павука" Томом Голландом

Чутки про роман знаменитостей таки підтвердилися.

Останнім часом у Голлівуді промайнув справжній бум на нові романи.

Лише нещодавно світ дізнався про возз'єднання Дженніфер Лопес та Бена Афлека, як незабаром серед акторів з'явилася ще одна закохана пара.

Американська акторка Зендея, яка зіграла у нашумілому серіалі "Ейфорія", таки зустрічається зі своїм колегою Томом Голландом.

Associated Press

У Лос-Анджелесі пару разом заскочили за поцілунком у автомобілі актора. Закохані зупинились на червоне світло світлофора, де їх і помітили папараці. На фото, якими поділилося видання Рage Six, Том схилився до коханої у ніжному поцілунку.

Зазначимо, зірки познайомились 2017 року під час знімання фільму "Людина-павук: Повернення додому". Відтоді почали ширитися чутки про роман знаменитостей. Однак, Зендея спростовувала усі плітки. Натомість Том Голланд тривалий час зустрічався з Олівією Болтон, поки у 2020 році пара не розійшлася.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про роман ще однієї голлівудської акторки Уми Турман. Так, з'ясувалося, що 51-річна знаменитість зустрічається з генеральним директором Bloomberg Media Group Джастіном Б. Смітом.

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