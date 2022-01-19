Відому російську акторку екстрено госпіталізували з серйозними опіками внаслідок пожежі

Пожежа сталася в квартирі знаменитості.

Відома російська акторка Віра Воронкова постраждала внаслідок пожежі у своїй квартирі.

Так, близько опівночі у будинку 56-річної знаменитості зайнялася ялинка. Як пише Telegram-канал Mash, зірку серіалу "Марш Турецького" госпіталізували з тяжким опіком верхніх дихальних шляхів. Також у неї обгоріло волосся, пошкоджені голова, шия, спина та руки. 14-річна донька Воронкової також опинилася в лікарні.

Віра Воронкова / instagram.com/voronkovavera

Як розповіла сусідка Віри, кішка знаменитості перевернула ялинку. Штучне дерево зайнялося, вогонь спершу перекинувся на скатертину, а потім на меблі. Домашня тваринка загинула.

Зауважимо, 2020 року Віра Воронкова потрапила в скандал через те, що нібито жорстоко побила свою доньку Марію. Причиною, чому артистка накинулася на дівчину з кулаками стало те, що донька відібрала у матері пляшку з алкоголем, який та цілий день пила.

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