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Відому російську акторку затримали поліцейські: їй загрожує до 20 років в'язниці

Відому російську акторку затримали поліцейські: їй загрожує до 20 років в'язниці

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Відому російську акторку затримали поліцейські: їй загрожує до 20 років в'язниці

Раміля Іскандер / Фото: kino-teatr.ru

У домі артистки провели обшуки.

Відому російську акторку Рамілю Іскандер, справжнє прізвище якої Хісамова, затримали поліцейські.

Як пишуть російські пропагандисти, артистку звинувачують у зберіганні та збуті наркотичних речових. Зокрема, в будинку у Рамілі вже провели обшуки. Там знайшли амфетамін та кокаїн масою 0,05 грама. Окрім того, в авто акторки знайшли ще два кілограми мефедрону.

Раміля Іскандер / © kino-teatr.ru
Раміля Іскандер / Фото: kino-teatr.ru

Наразі 46-річну Рамілю вже допитали та відправили під варту. Проти неї порушено кримінальну справу, згідно з якою їй загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Зазначимо. Раміля Іскандер – відома російська акторка. Вона працювала в театрі, а також знімалася у різних картинах, зокрема й пропагандистських. Найбільш відомі її роботи у кіно – "Цар" та "Доктор Ріхтер".

Раміля Іскандер / © kino-teatr.ru
Раміля Іскандер / Фото: kino-teatr.ru

Нагадаємо, нещодавно скандального російського актора Олексія Паніна затримали в Естонії. Повідомлялося, що він нібито напідпитку вчинив дебош. Згодом скандальний актор вийшов на зв'язок, звинуватив пропагандистів у брехні та назвав справжню причину свого арешту.

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Дата публікації
Перегляди
269
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