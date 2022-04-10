Відому російську співачку вигнали з вілли на Балі: "З'їжджайте"

Ріта Дакота пожалілася про це своїм фанатам.
Відому російську співачку Ріту Дакоту вигнали з вілли на Балі.
Як пожалілася виконавиця у своїх Instagram-stories, будинок, в якому вона тривалий час жила, здали в оренду сім'ї з Франції.
Артистка обурилася, що власники помешкання не попередили її про таке рішення. Ймовірно, вони це зробили через санкції, введені проти Росії через війну в Україні.
"Це був найкращий будинок, у якому я жила за всі свої 32 роки. Не було в моєму житті ще жодного разу місця, де я почувалася настільки вдома. Але… Все закінчується. Нас просто поставили перед фактом: "З'їжджайте", - поділилася Дакота.
Нагадаємо, не так давно у Польщі з елітного готелю зі скандалом вигнали харків'янку. Вона виявилася прихильницею "руського міра".
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