Відому українську співачку посеред ночі терміново госпіталізували до лікарні

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, пожалілася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram виконавиця зізналась, що їй стало зле. Артистці посеред ночі довелося викликати карету "швидкої допомоги". Лікарі приїхали та ухвалили рішення госпіталізувати Ліду до лікарні. Співачка показувала кадри, на яких вона перебувала в кареті "швидкої допомоги".

"Цього в моїх планах точно не було…", — поділилася зірка.

Lida Lee у кареті швидкої допомоги / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що саме сталося та чому її госпіталізували. Натомість виконавиця лише опублікувала кадри з лікарняної палати, де вона спить у ліжку, а до її руки приєднана система крапельниці.

"Що може зупинити артиста в грудні? Відповідь зрозуміла", — зазначила співачка.

Lida Lee у лікарні / Фото: instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно з Lida Lee стався прикрий інцидент. Виконавиця через шахраїв залишилася без будинку та грошей. Співачка пояснювала, як саме це сталося.

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