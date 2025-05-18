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Відому українську співачку виключили зі складу нацжурі "Євробачення-2025" і здивували причиною
Виявляється, у складі професійного журі від України мала бути солістка Go_A Катерина Павленко, однак її довелося замінити.
Солістку популярного українського гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу нацжурі на "Євробачення-2025" від України та здивували причиною.
За вибір професійних суддів відповідали українці, які голосували в "Дії". Загалом, до складу нацжурі увійшли співак Дмитро Шуров, артист MELOVIN, танцівниця Олена Шоптенко, виконавиця Tayanna та продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна. Як виявилося, замість останньої мала бути солістка Go_A Катерина Павленко. Однак співачку виключили зі складу нацжурі.
"Суспільне" пояснило, що сталося це на вимогу Європейської мовної спілки (EBU), з якою суспільний мовник обов'язково має затверджувати кандидатів. Зазначається, що причиною цього стало те, що Катерина Павленко порушила правила голосування. Наразі деталі не розголошуються, а сама ж солістка Go_A утримується від коментарів. Тим часом у Мережі подейкують, що Павленко виключили зі складу журі через публічні висловлювання про когось із учасників "Євробачення-2025".
Нагадаємо, довкола нацжурі розгорівся ще один гучний скандал. Співак MELOVIN віддав один із найвищих балів представнику Естонії. Користувачі обурені, адже Tommy Cash має зв'язки з Росією, а його конкурсний номер ставила росіянка.