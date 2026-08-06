Відому українську співачку запідозрили у заробітках в РФ: Кажанна розкрила свою справжню позицію

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

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Українська співачка Кажанна відреагувала на скандальну появу своїх пісень на російському стримінговому сервісі «Яндекс Музика».

Так, у Мережі розгорнулася палка дискусія. Зокрема, користувачі звернули увагу на треки зірки на платформі РФ. Утім, артистка в Instagram пояснила, що не має жодного стосунку до їхнього розміщення. За словами виконавиці, її дистриб’ютор не співпрацює з російським сервісом, а всі композиції, які там з’явилися, є піратськими копіями.

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«Очевидно, що мій дистриб’ютор не працює з „Яндекс Музикою“, і те, що ви бачите, — піратська копія, на що, на превеликий жаль, я не можу жодним чином впливати і аж ніяк не заробляю з цього нічого. Вгадайте — чому», — наголосила співачка й навела докази.

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Скриншот з сервісу «Яндекс Музика» / © instagram.com/kazhanna_

Сториз Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

Також Кажанна різко відповіла тим, хто поставив під сумнів її громадянську позицію. Артистка запевнила, що послідовно підтримує українську культуру ще задовго до повномасштабного вторгнення, а її особисте життя також нерозривно пов’язане із захистом України.

«Звернення до людей, які легалізують росіян в українському інфопросторі: гортайте мою біографію, залізьте мені під шкіру, зазирніть мені в злив у ванній — ви не побачите протиріч у моїй позиції, оскільки навіть TikTok я від 2020 року веду українською. Мій коханий служить в „Азові“, а метою моєї публічної діяльності є розвиток української музики. І мене не зупинить ніхто!» — заявила виконавиця.

Сториз Кажанни / © instagram.com/kazhanna_

Водночас прискіпливі юзери звернулися до російської платформи із запитом про Кажанну. У відповідь «Яндекс Музика» у властивій для росіян манері збрехав, що нібито таки «укладає договори з правовласниками».

Ситуацію підсумував лейбл pomitni, з яким співпрацює співачка. Там пояснили, що російські DIY-платформи насправді дозволяють будь-кому завантажувати чужі композиції без погодження з правовласниками. Щоправда, лейбл якнайшвидше намагається досягти справедливості й покарання росіян за такі правопорушення.

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«На російські DIY-платформи хто завгодно може завантажити трек із обкладинкою та доставити на місцеві платформи, оскільки вони не конфліктуватимуть ні з чим через відсутність правовласника в Росії. Ми працюємо з кейсом у правовому полі і шукаємо рішення, які дозволять вирішити його без легітимізації російських платформ», — йдеться у заяві.

Сториз Кажанни й pomitni / © instagram.com/kazhanna_

Сториз Кажанни й pomitni / © instagram.com/kazhanna_

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення українські виконавці припинили офіційно розміщувати свою музику на російському сервісі «Яндекс Музика». Та, на жаль, окремі треки періодично з’являються там через піратське завантаження третіми особами, без відома артистів чи їхніх лейблів.

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