Відомий 69-річний актор приголомшив зізнанням про досвід стосунків з чоловіками

Олексій Вертинський

Український актор Олексій Вертинський поділився подробицями свого особистого життя, зокрема після смерті дружини Тетяни.

За словами Вертинського, після цього жодних яскравих романів у нього не було. Він зазначив, що найбільш насичені стосунки в його житті залишилися в минулому, і тепер він більше зосереджений на родині та роботі.

"Тетяна — найяскравіше, що у мене було в житті", — зінався актор в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Разом з тим актор не приховує свого бісексуального досвіду. Він згадав, що раніше, під час участі в шоу "Детектор брехні" відверто говорив про стосунки як з жінками, так і з чоловіками. Тоді це викликало великий резонанс у медіа, адже подібні зізнання серед українських знаменитостей були рідкістю. Вертинський підтвердив, що його слова були правдою, а детектор брехні засвідчив щирість відповідей.

Актор підкреслює, що його досвід — це частина його життя, і він не вважає за потрібне це приховувати. За його словами, це не просто факт, а певний життєвий урок, який формував його особистість і погляди на стосунки.

