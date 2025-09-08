ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Відомий 69-річний актор приголомшив зізнанням про досвід стосунків з чоловіками

Артист розповів, чи були в нього романи після останньої дружини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олексій Вертинський

Олексій Вертинський

Український актор Олексій Вертинський поділився подробицями свого особистого життя, зокрема після смерті дружини Тетяни.

За словами Вертинського, після цього жодних яскравих романів у нього не було. Він зазначив, що найбільш насичені стосунки в його житті залишилися в минулому, і тепер він більше зосереджений на родині та роботі.

"Тетяна — найяскравіше, що у мене було в житті", — зінався актор в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Олексій Вертинський / © скриншот з відео

Разом з тим актор не приховує свого бісексуального досвіду. Він згадав, що раніше, під час участі в шоу "Детектор брехні" відверто говорив про стосунки як з жінками, так і з чоловіками. Тоді це викликало великий резонанс у медіа, адже подібні зізнання серед українських знаменитостей були рідкістю. Вертинський підтвердив, що його слова були правдою, а детектор брехні засвідчив щирість відповідей.

Актор підкреслює, що його досвід — це частина його життя, і він не вважає за потрібне це приховувати. За його словами, це не просто факт, а певний життєвий урок, який формував його особистість і погляди на стосунки.

Нагадаємо, нещодавно донька відомої української режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит звинуватила УКУ в гомофобії. Дівчина прокоментувала обговорення конфлікту навколо її вступу до навчального закладу.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie