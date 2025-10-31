ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Відомий актор Артур Логай показав квартиру в Києві та розкрив суму, яку витрачає щомісяця

Артист з коханою також зробив екскурсію своїм житлом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Артур Логай

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай відверто розповів, у скільки його родині обходиться життя у столиці, та показав орендовану квартиру.

Разом із дружиною, блогеркою Євгенією Логай, артист живе у помешканні площею близько 70 квадратних метрів. У відео Ангеліни Пічик пара зізналася, що оренда квартири обходиться їм у 34 тисячі гривень щомісяці, а загальні витрати сім’ї становлять близько 100–110 тисяч гривень. У цю суму входять не лише побутові потреби, а й витрати на дітей, продукти та хобі.

"Якби я жив сам, мені вистачало б до п’ятдесяти тисяч. Але з родиною — це зовсім інша історія", — поділився Логай.

Євгенія додала, що значна частина витрат спрямована саме на продукти: "На продукти зараз багато виходить. Один раз пішла до магазину і вже сім тисяч".

Квартира Артура Логая / © скриншот з відео

Квартира Артура Логая / © скриншот з відео

Пара запросила блогерку до своєї орендованої квартири. Сім’я мешкає там уже близько півтора року. Подружжя показало своє житло під час рум-туру, пригостили сніданком, а згодом Євгенія разом із блогеркою відвезли маленького сина Лева до школи та завітали до шоуруму зірки. День завершився на репетиції Логая в театрі.

Нагадаємо, нещодавно Артур Логай, який нещодавно пережив серйозну травму й випадково відірвав палець, показав, як проходить примірювання протезу. Попри складний період, зірка зберігає почуття гумору та ділиться позитивом із шанувальниками.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie