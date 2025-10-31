Відомий актор Артур Логай показав квартиру в Києві та розкрив суму, яку витрачає щомісяця

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай відверто розповів, у скільки його родині обходиться життя у столиці, та показав орендовану квартиру.

Разом із дружиною, блогеркою Євгенією Логай, артист живе у помешканні площею близько 70 квадратних метрів. У відео Ангеліни Пічик пара зізналася, що оренда квартири обходиться їм у 34 тисячі гривень щомісяці, а загальні витрати сім’ї становлять близько 100–110 тисяч гривень. У цю суму входять не лише побутові потреби, а й витрати на дітей, продукти та хобі.

"Якби я жив сам, мені вистачало б до п’ятдесяти тисяч. Але з родиною — це зовсім інша історія", — поділився Логай.

Євгенія додала, що значна частина витрат спрямована саме на продукти: "На продукти зараз багато виходить. Один раз пішла до магазину і вже сім тисяч".

Квартира Артура Логая / © скриншот з відео

Пара запросила блогерку до своєї орендованої квартири. Сім’я мешкає там уже близько півтора року. Подружжя показало своє житло під час рум-туру, пригостили сніданком, а згодом Євгенія разом із блогеркою відвезли маленького сина Лева до школи та завітали до шоуруму зірки. День завершився на репетиції Логая в театрі.

Нагадаємо, нещодавно Артур Логай, який нещодавно пережив серйозну травму й випадково відірвав палець, показав, як проходить примірювання протезу. Попри складний період, зірка зберігає почуття гумору та ділиться позитивом із шанувальниками.