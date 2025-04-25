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Відомий актор Богдан Бенюк розсекретив відсоток надбавки до своєї зарплати за почесне звання
Актор носить звання Народного артиста України.
Український актор Богдан Бенюк відверто розповів про розмір своєї зарплати.
На думку Народного артиста України, почесні звання не варто забирати у тих, хто їх отримав. Адже таким чином відзначені їхні справжні заслуги та внески. А ось тих, хто наживається на цьому, актор розкритикував. Водночас зірка пояснив, що зараз за Заслуженого артиста України до зарплати доплачують 20%, а за Народного – 40%. Проте Богдан додав, що таке збільшення зарплати можливо за двох умов: якщо зірка працює у держустанові та ця установа має таку можливість.
"Як можна забрати у балерини, яка 20 років біля станку, заслужену артистку України. Інша справа, коли є звання, які отримували трьома піснями або ті зрадники, які поїхали до Росії. А у нас звання – це доплата відсотків до зарплати. Якщо ти Заслужений артист України і є можливість у колективу, то тоді доплачують 20% від зарплати артиста. Якщо народний — 40%. Це за умови, якщо ти працюєш у державній установі й вона має фінанси для підняття, то це урядом дозволяється. Але не обов’язково. Ну а як же ж (отримую надбавку – прим. ред.)", - розповів Бенюк в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розсекретив свою пенсію після її збільшення.