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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Відомий актор Богдан Бенюк розсекретив відсоток надбавки до своєї зарплати за почесне звання

Актор носить звання Народного артиста України.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Богдан Бенюк

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Український актор Богдан Бенюк відверто розповів про розмір своєї зарплати.

На думку Народного артиста України, почесні звання не варто забирати у тих, хто їх отримав. Адже таким чином відзначені їхні справжні заслуги та внески. А ось тих, хто наживається на цьому, актор розкритикував. Водночас зірка пояснив, що зараз за Заслуженого артиста України до зарплати доплачують 20%, а за Народного – 40%. Проте Богдан додав, що таке збільшення зарплати можливо за двох умов: якщо зірка працює у держустанові та ця установа має таку можливість.

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

"Як можна забрати у балерини, яка 20 років біля станку, заслужену артистку України. Інша справа, коли є звання, які отримували трьома піснями або ті зрадники, які поїхали до Росії. А у нас звання – це доплата відсотків до зарплати. Якщо ти Заслужений артист України і є можливість у колективу, то тоді доплачують 20% від зарплати артиста. Якщо народний — 40%. Це за умови, якщо ти працюєш у державній установі й вона має фінанси для підняття, то це урядом дозволяється. Але не обов’язково. Ну а як же ж (отримую надбавку – прим. ред.)", - розповів Бенюк в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров розсекретив свою пенсію після її збільшення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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