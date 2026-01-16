Відомий актор показав дієвий саморобний прилад, який без електрики та опалення обігріває будинок

Андрій Ісаєнко з донькою / © instagram.com/isaenko_andrii

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко показав дієвий саморобний прилад, що допомагає без електрики та опалення обігріти будинок.

Разом із донькою актор сконструював імпровізований обігрівач. Зокрема, такий лайфгак йому розсекретила педіатриня, чоловік якої у такий спосіб обігрівав будинок 2022 року. Для цього Андрію Ісаєнку знадобився глиняний горщик, болт, шайби та гайка. Артист взяв металеві конструкції. До них він прикріпив перевернутий горщик. Під конструкцію на спеціальній підставці Андрій Ісаєнко поставив свічки-таблетки. Вони нагрівали горщик, який і віддавав тепло. Актор ділиться, що завдяки цьому температура у кімнаті на чотири градуси стала вищою.

"Перше враження від цього – дуже приємно сидіти біля нього. Кімнату він дійсно обігріває, чотири градуси температури додає. Ми вам дуже радимо таке робити, якщо хочете зробити у себе вдома більш теплу та затишну атмосферу", - ділиться актор на проєкті "ЖВЛ представляє".

Хоча прилад має цілком безпечний вигляд, проте Андрій Ісаєнко наголосив, що з вогнем все ж таки варто поводитися обережно.

