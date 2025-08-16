Відомий актор шокував, як його колега після виїзду до РФ цинічно використовує українських артистів

Сергій Кисіль та Роман Якимчук

Актор Сергій Кисіль, який раніше зізнався у романі з відомою співачкою, шокував, як його ексколега Роман Якимчук після виїзду до Росії цинічно використовує українських артистів.

Якимчук, попри повномасштабну війну в Україні, проживає в РФ та не збирається звідти виїжджати. Звичайно, за таку позицію йому чимало прилітало. Сам же Якимчук вступив до одного з університетів країни-агресорки і виправдовується тим, що не може це кинути.

Та це не все, чим шокує актор. Сергій Кисіль в коментарі Oboz.ua говорить, що Роман Якимчук використовує українських артистів. Річ у тім, що він знімає візитівки для російських акторів. Саме це він свого часу робив і в Україні. Тож, як приклади своїх робіт, Якимчук показує відео з українцями.

"Після початку повномасштабної війни він вступив там до університету. Коли йому почали писати: "Що ти собі думаєш?" – відповідав: "А що, я маю кинути тут навчання?". Але далі – більше: почав заробляти в Москві тим самим, чим займався в Україні, – знімати акторські візитки. І на своїй сторінці як приклади викладав відео з українськими акторами", - говорить Кисіль.

Звичайно, українських артистів обурив такий вчинок Романа Якимчука. Сергій Кисіль вважає, що це не є правильним. Тож, актор заблокував колишнього колегу в Мережі.

"Це викликало хвилю обурення на його адресу, адже те, що він робив, – абсолютно неправильно. Після цього я його просто заблокував", - додав Кисіль.

Зазначимо, Роман Якимчук – актор театру й кіно, який проживає в Росії, попри війну в Україну, яку розв'язала РФ. Там він співпрацює з росіянами-путіністами і заробляє кроваві рублі. Звичайно, про злочини окупантів Якимчук мовчить.

Нагадаємо, нещодавно американську співачку Дженніфер Лопес запросили до Росії з концертом. Реакція артистки здивувала Мережу.