Відомий актор шокував містицизмом після смерті Володимира Комарова: "Наче сам зрежисував похорон"

Віктор Андрієнко довів до мурах містичною історією, яка сталася одразу після констатації смерті колеги.

Володимир Комаров

Володимир Комаров / © Facebook

Зірка легендарного гумористичного проєкту «Шоу довгоносиків» Віктор Андрієнко розповів про втрату колеги з «Маски-шоу» Володимира Комарова.

Актор пригадав їхні останні спільні розмови. За словами Андрієнка, тоді діалог видався доволі комічним із жартами про народження у «високосний рік» і вік. Водночас зірки часто листувалися про обстріли Одеси й переймалися справами одне одного. Проте, на жаль, 29 березня Володимира Комарова не стало. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Легендарний артист відійшов у засвіти у власній квартирі. Віктор Андрієнко поділився, що у момент констатування смерті відповідними органами, в одного з присутніх пролунав дзвінок і телефонним рингтоном за дивним збігом обставин була та сама впізнавана мелодія з «Маски-шоу». Також Огієнко вбачає певний містицизм у даті похорону колеги, що відбудеться 1 квітня в Пантелеймонівському монастирі в Одесі.

«Щойно говорив із друзями — розповіли історію, від якої мороз по шкірі. Коли до квартири Володі після виклику „швидкої“ приїхали поліцейські зафіксувати смерть, у когось із них раптом задзвонив телефон. І рингтоном була музика з „Маски-шоу“ — той самий впізнаваний мотив: „тумба, па-па-па…“. Збіг, у який складно повірити. А похорон — першого квітня, у День гумору? І мимоволі думаєш: „Вово, ти ніби сам написав сценарій свого прощання. Наче сам зрежисував похорон“», — розповів Андрієнко в інтерв’ю oboz.ua.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть співака Михайла Мацялка. За життя народний артист України активно популяризував рідну пісню у світі.

