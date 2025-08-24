Відомий актор шокував подробицями, як йому відірвало палець в розважальному центрі Києва (фото)

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Зірка фільму "Песики" та переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай поділився деталями інциденту, який стався з ним під час відпочинку з родиною.

В своєму Instagram 31-річний артист повідомив шокуючу новину. Ще три тижні тому він серйозно травмувався в одному з розважальних центрів столиці. Зірці театру та кіно відірвало палець на правій руці на скеледромі. Але про це він вирішив розповісти своїм прихильникам тільки зараз.

"Мені відірвало палець. Це не жарт. Це сталося три тижні тому. Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром до дружини і до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити. Там є така кнопка, яку ти натискаєш, коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився. Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз", - зізнався Артур Логай у відео.

Скріншот з відео, яке Артур Логай опублікував у своєму Instagram / © instagram.com/logai.arthur

За словами актора, не дивлячись на те, що він одразу викликав "швидку" і забрав палець, на жаль, його не вдалося пришити. Травму також побачив син артиста, 6-річний Лев. За словами Логая, хлопчик дуже злякався, але батьки швидко його заспокоїли. Сам актор намагався зберігати спокій, хоча й сам перебував у шоковому стані.

"Коли я був в лікарні, то казав: "Боже, будь ласка, пришийте палець, бо мені потрібно на роботу". Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву пришити палець не змогли. Я завжди знімав обручку всюди, а цього разу забув, що вона на пальці, і не зняв. Тому завжди, під час будь-яких фізичних активностей на будь-яких спортивних майданчиках, знімайте всі прикраси. Навіть якщо вам про це не кажуть. Бо є місця, де кажуть "зніміть". Це ваша відповідальність теж - думати про себе, дбати про свою безпеку", - зізнався актор у своїй соцмережі.

Артур Логай зі своєю родиною / © instagram.com/logai.arthur

