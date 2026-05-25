Відомий актор-військовий перевівся з піхоти у штаб і розкрив, як йому це вдалося

Володимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Реклама

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук, який раніше розкрив правду про відсутність на хрестинах сина, розповів, як перевівся з піхоти в штаб.

Артист від початку повномасштабної війни служить у війську. Перші три роки Володимир Ращук воював у піхоті. А це ж актора перевели, і нині він займається штабною роботою. На проєкті "Ранок у великому місті" артист зізнається, що тепер у нього є більше часу, який він приділяє акторській професії. Час від часу Володимир Ращук з’являється на публічних заходах. Це стається тоді, коли актор у Києві, або ж коли під час продакшну необхідна його присутність.

«Коли я буваю в Києві або коли у мене є задачі по службі на ППД (Пункт постійної дислокації - прим. ред.), то поєдную. Інколи, коли продакшну дуже треба, пишуть вищому керівництву для того, щоб звільнили, дали таку можливість. Перші три роки я відвоював у піхоті, зараз це штабна робота. Інколи навіть є можливість більше робити творчості», — ділиться актор.

Реклама

Володимир Ращук

Ведуча проєкту поцікавилась у Володимира Ращука, як йому вдалося перевестися з піхоти в штаб. На що артист коротко відповів: «Заслужив». До слова, актор служив у багатьох гарячих точках на фронті.

«Заслужив. Я був майже в усіх гарячих точках — Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут, Курдюмівка», — коротко зазначив артист.

Нагадаємо, цьогоріч увага прикута не лише до професійного життя Володимира Ращука, а й особистого. Артист розлучився з дружиною — акторкою Вікторією Білан. Згодом колишня обраниця актора видала скандальні подробиці їхнього розриву: чоловік закрутив роман на стороні та пішов до коханки. Нещодавно Володимир Ращук відреагував на заяви ексдружини про його зради.

Новини партнерів