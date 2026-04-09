Відомий актор-воїн покинув дружину з шестимісячним сином і пішов до іншої після 11 років шлюбу

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Актор і військовий Володимир Ращук вперше відкрито прокоментував зміни в особистому житті після народження сина.

Про те, що у родині не все гладко, говорили вже давно. Втім, офіційного підтвердження не було. Тепер актор сам розставив крапки над «і». Він зізнався, що більше не перебуває у шлюбі з акторкою Вікторією Білан-Ращук та вже має нові стосунки. За його словами, це рішення стало результатом внутрішніх змін і переосмислення життя.

«Я не люблю виносити особисте життя на загал, але приховати це в нашій професії неможливо. Люди живляться плітками, коли не знають правди, то, мабуть, маю сказати: так, ми не разом. Ми розійшлися. Сталися певні переоцінки в житті: чи я став дорослішим, чи почав більше думати про себе, про те, чого насправді хочу. Яким хочу бачити своє життя… Не знаю, чи це пов’язано з війною, чи з іншими обставинами. Ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. І це найголовніше. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків, найголовніший показник. А те, що люди розходяться, — так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі — і Віка, і я. Ми на це заслуговуємо», — заявив актор у інтерв’ю каналу «КіноUA».

Володимир Ращук на інтерв’ю

Актор також підтвердив, що його серце більше не вільне. Він наголосив, що не вважає свої дії зрадою, попри хвилю критики. При цьому підкреслив: син залишається головним пріоритетом у його житті, і він регулярно проводить із ним час.

«Я покохав. Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити. Увесь вільний час, щонайменше тричі на тиждень, я їду. От учора провів вісім годин із малим: ми гуляли, спали, гралися, ходили на плавання. Для мене найголовніше — син. А стосунки — так склалося. Тут нічого не поробиш, це життя», — поділився Володимир.

Тим часом Вікторія Білан-Ращук відреагувала стримано, але емоційно. Вона натякнула, що її версія подій може відрізнятися, і дала зрозуміти: довго мовчала не випадково. У соцмережах акторка заявила, що готова розповісти свою правду.

Instagram-історія Вікторії Білан-Ращук

Подружжя разом пройшло чимало — від спільних 11 років у шлюбі до народження довгоочікуваного сина. Хлопчик з’явився на світ восени минулого року, причому актор був присутній під час пологів і не приховував емоцій. Для нього це перша дитина. Попри складні обставини та війну, пара тривалий час ішла до батьківства і відкрито говорила про бажання мати спільну дитину.

