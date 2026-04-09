ТСН у соціальних мережах

Відомий актор-воїн покинув дружину з шестимісячним сином і пішов до іншої після 11 років шлюбу

Володимир Ращук прокоментував звинувачення в зраді та висловив свою позицію.

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Володимир Ращук та Вікторія Білан

Актор і військовий Володимир Ращук вперше відкрито прокоментував зміни в особистому житті після народження сина.

Про те, що у родині не все гладко, говорили вже давно. Втім, офіційного підтвердження не було. Тепер актор сам розставив крапки над «і». Він зізнався, що більше не перебуває у шлюбі з акторкою Вікторією Білан-Ращук та вже має нові стосунки. За його словами, це рішення стало результатом внутрішніх змін і переосмислення життя.

«Я не люблю виносити особисте життя на загал, але приховати це в нашій професії неможливо. Люди живляться плітками, коли не знають правди, то, мабуть, маю сказати: так, ми не разом. Ми розійшлися. Сталися певні переоцінки в житті: чи я став дорослішим, чи почав більше думати про себе, про те, чого насправді хочу. Яким хочу бачити своє життя… Не знаю, чи це пов’язано з війною, чи з іншими обставинами. Ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. І це найголовніше. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків, найголовніший показник. А те, що люди розходяться, — так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі — і Віка, і я. Ми на це заслуговуємо», — заявив актор у інтерв’ю каналу «КіноUA».

Володимир Ращук на інтерв’ю

Володимир Ращук на інтерв'ю

Актор також підтвердив, що його серце більше не вільне. Він наголосив, що не вважає свої дії зрадою, попри хвилю критики. При цьому підкреслив: син залишається головним пріоритетом у його житті, і він регулярно проводить із ним час.

«Я покохав. Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити. Увесь вільний час, щонайменше тричі на тиждень, я їду. От учора провів вісім годин із малим: ми гуляли, спали, гралися, ходили на плавання. Для мене найголовніше — син. А стосунки — так склалося. Тут нічого не поробиш, це життя», — поділився Володимир.

Тим часом Вікторія Білан-Ращук відреагувала стримано, але емоційно. Вона натякнула, що її версія подій може відрізнятися, і дала зрозуміти: довго мовчала не випадково. У соцмережах акторка заявила, що готова розповісти свою правду.

Instagram-історія Вікторії Білан-Ращук

Instagram-історія Вікторії Білан-Ращук

Подружжя разом пройшло чимало — від спільних 11 років у шлюбі до народження довгоочікуваного сина. Хлопчик з’явився на світ восени минулого року, причому актор був присутній під час пологів і не приховував емоцій. Для нього це перша дитина. Попри складні обставини та війну, пара тривалий час ішла до батьківства і відкрито говорила про бажання мати спільну дитину.

Нагадаємо, нещодавно Педан з дружиною відверто розповіли про кризи та як їм понад 20 років вдається зберігати щастя у шлюбі.

