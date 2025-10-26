ТСН у соціальних мережах

Відомий актор-воїн потрапив у моторошну ДТП і шокував наслідками: «Чотири дні в реанімації»

Данііл Мірешкін розповів про довгий і болісний шлях реабілітації та прогнози щодо здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Данііл Мірешкін

Данііл Мірешкін / © instagram.com/mireshkin_daniil

Український актор і захисник Данііл Мірешкін розповів про моторошний інцидент на дорозі, після якого дивом уцілів.

У фотоблогу зірка поділився, що потрапив у ДТП. Данііл зізнався, що ще влітку під час кермування авто заснув і злетів з дороги, внаслідок чого отримав численні травми. У результаті захиснику довелося проходити одразу декілька складних етапів протягом декількох місяців — реанімація, лікування та реабілітація, яка погіршувалася на тлі появи ускладнень.

«За час служби можна було забаранитись багато разів, але так безглуздо ніколи… 3-го липня тепер мій другий день народження. Я заснув за кермом і злетів з дороги. Як наслідок — девʼять переламаних ребер, пневмоторекс, міжпозвоночна грижа *б*йшого розміру і, як зʼясувалось пізніше, компресійний перелом хребта. Чотири дні в реанімації — і за тиждень я вже ходжу. Гадав, що легко відбувся, ребра зажили швидко, але тут почалось найважче — нашарування в місцях переломів попередавлювали нервові закінчення, почалась міжреберна невралгія, ускладнення по диханню і щоденне відвідування масажиста-реабілітолога, який намагався зняти всі затиски і поставити хребет на місце. Так я і провів майже чотири місяці в слабкості, екзекуціях і без фізичних вправ…» — шокував Данііл.

Допис Данііла Мірешкіна / © instagram.com/mireshkin_daniil

Допис Данііла Мірешкіна / © instagram.com/mireshkin_daniil

Актор зізнався, що зараз його стан поступово налагоджується та він має надію якнайшвидше повернутися до роботи. Тим часом побратими, за словами Мірешкіна, з гумором реагують на ситуацію і таким чином підбадьорюють його задля швидшого відновлення.

«Зараз вже почуваюсь краще і вертаюсь до роботи. Тож, якщо ми доживем і не трапиться нових трагічних пригод — за рік я планую бути в найкращій формі за життя».

Нагадаємо, нещодавно у світської левиці Кім Кардашян діагностували аневризму головного мозку. Знаменитість розповіла про свій діагноз.

