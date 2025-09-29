Відомий актор-воїн розніс Цимбалюка за його акторську гру "азовця" і послав його: "Має бути соромно"

Тарас Цимбалюк, Данііл Мірешкін / © instagram.com/mireshkin_daniil

Український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін різко відреагував на появу актора Тараса Цимбалюка у військовій формі.

Річ у тому, що артист зараз знімається у фільмі, де грає роль воїна "Азову". На кадри зі знімань у Мережі натрапив і Данііл. Він відверто зізнався, що це дуже обурює його. Військовий у своєму Instagram пояснив, що дратується від того, що Тарас на тлі низки скандалів під час війни носить відповідний шеврон, який справжні бійці отримують, доклавши надзвичайних зусиль.

"У мене "підгорає", коли люди, мало дотичні до української армії, допомоги військовим, одягають форму і грають українських військових. Мене від цього нудить. Коли я побачив шеврон "Азову" на Тарасові, мене взагалі вивернуло. Люди блюють за цей шеврон на БКБП (базовий курс бойової підготовки — прим. ред.), щоб його заслужити. Якщо ні, то потім доводять свою боєздатність на бойових. І Тарас Цимбалюк зі своїми зашкварами з російською музикою з подружкою Алхім…" — підкреслив артист-військовий.

Відповідну дискусію Данііл розпочав після того, як Цимбалюк зробив репост його збору для полку "Азов" у себе в фотоблогу. Воїн замість подяки наголосив, що для такого популярного актора просто репост — це дуже мало. За його словами, його колега в тилу насправді має набагато більше можливостей для допомоги війську, але не користується ними.

"Що мене вкурвило в цьому репості. Тарас, маючи неймовірно велику аудиторію, можливість впливу та креативу та допомоги війську, не робить цього. Для галочки зарепостити збір — це не те навантаження, коли ти береш на себе відповідальність пригнати машину, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто для відведення очей і продовжувати жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську й гинуть на війні… У тебе вистачає нахабства одягти форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю говориш, що ухилянт. Має бути соромно", — зауважив Мірешкін.

Після побаченого, військовий дав пораду Тарасу регулярніше займатися допомогою українським бійцям й робити це в інший спосіб, аніж просто репости чужих дописів. А поки ж Данііл послав артиста й дав йому свою характеристику.

"Тарас став для мене уособленням медійної байдужості: коли люди з медійним впливом просто ігнорують війну. Та йди ти н*хр*н зі своїм репостом. Зроби щось реально важливе. Відкрий свій збір, допоможи конкретним військовим, відзвітуй про це, а не просто візьми участь чийсь ініціативі, щоб бачили, що Тарас патріотично налаштований", — додав актор-воїн.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua створила добірку зірок з неоднозначною позицією, які втрапили у гучні скандали під час війни.