Зірка "Сватів" здивував трьома невдалими спробами потрапити у військо: "Навіть телефонував у КМДА"

Український актор Федір Гуринець, відомий за роллю у серіалі «Свати», поділився історією про свої спроби потрапити до ТЦК під час повномасштабної війни, зізнавшись, що звертався туди тричі.

Актор розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії він намагався знайти спосіб допомогти країні. У інтерв’ю Аліні Доротюк Федір зазначає, він писав у різні інстанції, зокрема до КМДА, і пропонував свою допомогу. Водночас артист активно користувався соцмережами, намагаючись бути корисним у будь-який спосіб. Згодом йому таки зателефонували з територіального центру комплектування, що стало для нього несподіванкою.

«Я сиджу перед телевізором 24 лютого і думаю: що мені робити? Куди мені йти? У мене є Instagram, почав через нього діяти. Звільняють Київську область — телефонують з ТЦК: "Алло, Федінька, добрий день. Вас турбують з ТЦК". Я кажу: "Боже, нарешті мене згадали!" Тому що того періоду писав навіть у КМДА: "Я на місці, чим я можу бути корисним?". Я відправляв резюме усюди в Інтернеті, і мені ніхто не телефонував. Думаю, я що непомітний?» — пригадав актор.

Пізніше Гуринець переїхав до іншої квартири у Києві та вирішив повідомити про зміну адреси, як того вимагає закон. Для цього він особисто приїхав до ТЦК, однак потрапити всередину не зміг — за словами зірки, його просто не пропустили. Артист намагався зробити це ще раз уже разом зі старшим братом, який служить у Збройних силах, але ситуація повторилася. Лише через рік йому знову зателефонували з центру комплектування та поцікавилися, чому він не приходить за повісткою.

«У мене був блокнотик, де я виписав свої таланти: я уважний, у мене чудова москальська мова, можу бути класним шпигуном. Я можу написати в Instagram пост: "Продался, пошла вон Украина". Я собі малював такі історії: мене приймає Росія, Путін запрошує у Кремль, дарує нагрудний знак зі словами: "От подивіться, ми їх прийшли звільняти!" І я його там вбиваю. Я розумію, що зі зброєю не можу бути корисним. Я не вмію стріляти, це не моє. Але в мене дуже аналітичний мозок і хороша пам’ять».

Втім, фінал цієї історії виявився для актора несподіваним. Коли він нарешті прийшов до центру комплектування і подав документи, йому повідомили, що його вже зняли з військового обліку через місце реєстрації в іншому місті.

Нагадаємо, нещодавно відомий український артист-військовий розкрив, чим займається на службі. Павло Гоц із гурту Nazva поділився, як змінилося його життя.