Відомий актор зробив несподіване зізнання, як шалено закохався у Лесю Нікітюк: "Завмирало все"

Іван Білаш

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Актор серіалу «Тиха навa» Іван Білаш зізнався, що свого часу був закоханий у ведучу Лесю Нікітюк і захоплювався її харизмою та професіоналізмом.

Сьогодні зірка упевнено будує кар’єру в кіно, але його перші кроки в медіасфері розпочалися ще у 17 років. Тоді майбутній актор вирішив не витрачати літо даремно та почав шукати роботу. Каже, гроші були приємним бонусом, однак найбільше його цікавив новий досвід. Замість традиційних студентських підробітків він обрав телебачення. Саме так опинився за лаштунками популярних проєктів. Там він працював помічником сценариста та вперше побачив, як створюються великі телевізійні шоу.

«Було літо, всі шукали підробіток, і я теж пішов. Це була не стільки необхідність, скільки бажання відчути певну незалежність. На ці гроші я міг поїхати з друзями в Одесу, оплатити власний день народження, купити собі одяг чи щось для себе. Хотілося, щоб робота давала досвід, цікаві знайомства, нові знання», — поділився актор Oboz.ua.

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Іван Білаш

Потрапивши у телевізійне середовище, Білаш був вражений атмосферою знімального процесу. Він із захопленням спостерігав за роботою ведучих та команди поза кадром. Особливо йому запам’яталися моменти, коли він міг бачити, як народжуються жарти, сценарні ходи та імпровізації. Втім, найбільше увагу юного Івана тоді привертала одна з найяскравіших зірок каналу.

«Леся Нікітюк для мене тоді була фантастичною. Якщо вже зовсім чесно, то я був у неї закоханий. Мені здавалося, що в ній неймовірним чином поєднувалися речі, які рідко зустрічаються разом: професіоналізм, легкість, почуття гумору, харизма. Коли вона проходила поряд, в мене завмирало все. Я був закоханий шалено в неї», — відверто зізнався Білаш.

Іван Білаш

На той момент, пригадує актор, Нікітюк вражала його не лише зовнішністю, а й ставленням до роботи. Вона могла бути вимогливою під час зйомок, але водночас залишалася відкритою, щирою та легкою у спілкуванні. Саме це поєднання якостей і підкорило серце юнака.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк ніжно привітала сина з першим днем народження і показала раніше небачені фото з ним.

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