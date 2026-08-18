Відомий американський репер, який називав себе "Путіним", зібрався до РФ: пропагандисти в істериці

Каньє Вест / © Associated Press

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Американський репер і продюсер Каньє Вест планує виступити в Росії.

Скандального артиста не зупинила кровопролитна велика війна, яку розв’язала Росія в Україні. Тож він цинічно орендував для свого шоу один з найбільших майданчиків Санкт-Петербургу й виступить у країні-терористці вже незабаром.

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Як повідомляється на сайті туру одіозного репера, виступ запланований на жовтень 2026 року. Команда Веста вже запустила продаж квитків та окрему рекламну кампанію для російської аудиторії в Мережі.

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Втім, іронічно, що навіть російські чиновники та пропагандисти не поспішають радіти і вже влаштували істерику через майбутній приїзд Веста. Посіпаки Путіна вимагають від артиста чітко продемонструвати лояльність до Кремля та підтримку так званої «ЕсВеО», якщо той хоче заробляти криваві рублі.

Афіша про виступ Каньє Веста в РФ / © tour.yeezy.com

Так, Катерина Мізуліна нагадала про його скандальні заяви та саркастично припустила, що артист може знову влаштувати провокацію й поцікавилася, чи той «не виступить у футболці зі свастикою в Ленінграді».

Водночас депутат Держдуми Микола Новічков пригрозив домагатися скасування концертів, якщо репер не продемонструє «моральну підтримку» Росії. А прокремлівський активіст Віталій Бородін уже заявив, що звертатиметься до російського Мінкульту з вимогою заборонити виступи. Серед причин він назвав антисемітські й пронацистські висловлювання Веста та його недостатню лояльність до російської влади.

Симпатії Каньє Веста до РФ і його скандальні висловлювання про Гітлера

Каньє Вест неодноразово робив скандальні заяви про Росію та Володимира Путіна. Ще 2021 року репер називав себе «молодим Путіним» та порівнював російського диктатора із собою.

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2025 році Вест уже намагався організувати концерт у Москві, однак виступ так і не відбувся. Серед причин називали позицію російської влади щодо артиста та його скандальну репутацію.

Каньє Вест / © Associated Press

Одіозний репер неодноразово шокував публіку відвертою симпатією до Адольфа Гітлера та нацистської ідеології. Зокрема, артист публічно вихваляв Гітлера, заявляючи, що буцімто бачить у ньому позитивні риси. Через це проти Веста здіймалися міжнародні скандали, обмежували йому в’їзд до певних країн, а низка великих брендів розірвала з ним рекламні контракти.

Водночас репер згодом неодноразово просив вибачення за свою поведінку. Тож тепер він знову планує виступити в РФ й порозважати окупантів, які чинять щоденний терор на українських землях.

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