Відомий американський співак порозважав окупантів в РФ і цинічно скопіював виступ путініста Кріда

Джейсон Деруло, Єгор Крід

Популярний американський співак Джейсон Деруло спантеличив своєю позицією під час вторгнення РФ до України.

Так, виконавець приїздив порозважати терористів до Москви та Санкт-Петербургу. Своє шоу для вбивць артист відіграв на величезних концертних майданчиках. Тим самим він став одним з перших, хто після геноциду РФ українців приїхав з шоу і наробив фото у центрі міст. Знімки Деруло опублікував в Instagram.

Джейсон Деруло / © instagram.com/jasonderulo

Концерти співака не обійшлися без підлабузництва до окупантів. Джейсон розпочав свій виступ з реміксу пісні "Матушка-земля". Ба більше, скандальний виконавець ще більше зганьбився пародією на танець і виступ Єгора Кріда. Так, Деруло під один з треків путініста схоже повигинався з танцівницею і просто ошелешив наприкінці своїм публічним зверненням до нього з вітаннями.

Ба більше, на цьому знаменитість не зупинився. Він просто зі сцени заявив, що в росії "почувається, як удома". І тому пообіцяв окупантам переглянути своє світове турне, яке стартує на початку 2026 року, та додати російські міста.

Щоправда, після співів для терористів менеджмент артиста, вочевидь, прагне все ж відмити заплямовану репутацію артиста. І тепер у фотоблогу Джейсона Деруло немає жодних згадок про російські концерти. Єдине, що лишилося незмінним — невпинний хейт у коментарях під кожним дописом. До слова, українські зірки також послали співака за російським кораблем.

Який п**дець виступати в Москві. Немає нічого, на що б ти не погодився заради грошей

Ти підтримуєш війну та Росію! Розчарування!

Прихильник тероризму. Лишайся у Москві

Люди в Україні минулої ночі не спали через масштабну атаку, загинуло 12 людей. А як там концерт, сподобався?

"Йди в напрямку російського корабля" — Денис Христов

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про українських зірок, які втрапили у гучні скандали з репутацією через неоднозначну позицію.