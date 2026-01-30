ТСН у соціальних мережах

Гламур
1722
1 хв

Відомий блогер Беспалов зник: менеджерка пліткаря вийшла на зв’язок і зробила заяву

Вже тиждень із блогером обірвався будь-який зв’язок.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Богдан Беспалов

Богдан Беспалов / © instagram.com/bespalovmusic

Відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов понад тиждень не з’являється у публічному просторі та зник зі зв’язку.

Це викликало чимало чуток у Мережі. Аудиторія активно обговорює можливі причини зникнення — від мобілізації до свідомого рішення тимчасово зникнути з інформаційного поля для більшого розголосу діяльності. І поки струбовані фани чекають офіційної відповіді від Богдана в ситуацію вже втрутилася адміністраторка соцмереж пліткаря Вероніка.

Менеджерка запевнила, що 34-річний Богдан Беспалов живий і його вже знайшли. Втім, де саме він перебуває та за яких обставин сталося зникнення, представниця блогера вирішила не розголошувати.

Допис менеджерки Богдана Беспалова

Допис менеджерки Богдана Беспалова

Зазначимо, що Беспалов перестав виходити на зв’язок від 24 січня. Активність на його YouTube-каналі та в соцмережах повністю припинилася. Перед зникненням блогер опублікував коротке та тривожне аудіоповідомлення в Telegram, у якому повідомив, що його «не зламали», однак випуски тимчасово не виходитимуть.

Зникнення Беспалова підігріло інтерес ще й через його репутацію. Блогер неодноразово ставав фігурантом скандалів — його критикували за жорсткі висловлювання, маніпуляції у плітках та конфлікти з українськими артистами.

