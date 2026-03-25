Відомий блогер Богдан Беспалов після загадкових заяв і зникнення вийшов на зв'язок: що з ним сталося

Богдан Беспалов / © facebook.com/bespalov.i.am

Відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов після тривалої відсутності в Мережі розставив усі крапки над «і».

Знаменитість уперше за довгий час з’явився на зв’язку та підтвердив чутки про мобілізацію. У своєму Telegram-каналі блогер опублікував фото у військовій формі, чим фактично розвіяв усі домисли навколо свого зникнення. Втім, подробиць служби Беспалов поки не розкриває, але, ймовірно, проходить базову загальновійськову підготовку.

«Служу Українському народові», — лаконічно підписав кадр блогер.

Після цього у коментарях підписники одразу відреагували на новину та засипали його словами підтримки. Шанувальники побажали йому витримки, сил і безпеки, а також зізналися, що чекають на його повернення до публічної діяльності.

Обіймаю тебе, сонечко. Ми сумуємо без твоїх ефірів, чекаємо

Не знаю звичайно за яких обставин сталась мобілізація, але теоретично Богдана могли мобілізувати будь-коли. Тому, тримайся Богдане, бережи себе! Твоя спільнота на тебе чекає

Пане Богдане, тримайтесь і будьте обережні

До слова, за час зникнення Богдана Беспалова з Мережі ходило чимало чуток. Поширювалися версії про його нібито втечу за кордон чи перебування в СІЗО. Та згодом сам пліткар спростував чутки і тепер офіційно заявив про свою службу в ЗСУ. Цікаво, що блогер неодноразово натякав на «конкретну людину», яка буцімто «хотіла зробити так, щоб він зник назавжди».

