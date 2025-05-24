Відомий блогер підколов Анатолія Анатоліча за втрачену вагу й "Оземпік": ведучий кумедно відреагував

Анатолій Анатоліч і Олексій Дурнєв

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Український блогер Олексій Дурнєв прокоментував ефектне схуднення ведучого Анатолія Анатоліча.

Так, під одним з дописів Анатолія блогер припустив, що він схуд за допомогою вживання препарату "Оземпік". Як відомо, він був призначений для діабетиків, але деякі його використовують не за призначенням. Саме таким методом, на думку Дурнєва, шоумен схуд на 10 кг.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатоліч вирішив відповісти блогеру й розкрити правду свого схуднення за короткий час. Тож він опублікував кадри з пробіжки та жартівливому форматі дорікнув Олексію, що він не має рації. Зокрема, показав середній палець у процесі бігу й назвав його "оземпіковим". Ба більше, на цьому шоумен не зупинився й особисто звернувся до зірки Мережі з пропозицією зустрітися на пробіжку.

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Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Своєю чергою Дурнєв пояснив свою позицію. Він зізнався, що насправді Анатоліч "красивий", але в останніх дописах його зовнішній вигляд видався йому підозрілим. І щодо пробіжки, то пообіцяв поговорити особисто.

"Анатоліч, не ображайся. Ти дуже гарний. Просто в тому відео з Альоною ти як з хреста знятий. Сам подивись. А з приводу побігати пишу. Всім гарного дня", - відповів блогер.

Тим часом дружина ведучого Юла підсумувала, що насправді за таким ефектним схудненням Анатолія стоїть виключно його режим і шалений темп життя: "Це лице багатодітного батька, який у війну робить ремонт дому, коли всі матеріали множаться на два. А ще лице людини, яка займається спортом 24/7. Нагадай, скільки у тебе марафонів і дітей? А ще людини, яка щоранку веде ранкове шоу на радіо і прокидається о 5:00. І лягає після 23:00, бо вдома не сплять діти. А головне – людини, яка має силу волі нарешті за 10 років схуднути до кінця. А не просто плюс-мінус 10 кг".

Нагадаємо, нещодавно співачка Руслана показала, який вигляд має у 52 роки й зачарувала своєю красою. Крім того, розсекретила суму коштів, які з нагоди свята перерахує на ЗСУ.

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