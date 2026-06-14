Відомий блогер після моторошної ДТП на спорткарі вперше вийшов на зв'язок і розкрив, що сталося

Сергій Данилець потрапив у ДТП / © instagram.com/diamond_nesty

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Український блогер та фітнес-тренер Сергій Данилець вперше після моторошної аварії вийшов на зв’язок та розкрив, що насправді сталось.

Спортсмен потрапив у ДТП 12 червня. Він їхав за кермом спорткара та не впорався з керуванням. У момент аварії в авто був 5-річний син Сергія Данильця. Блогер говорить, що авто дійсно потребує вмінь, аби ним користуватися. Проте, за словами фітнес-тренера, він може назвати себе досвідченим водієм. Блогер говорить, що 12 червня спорткар почало просто заносити на мокрому асфальті. Сергій Данилець зізнається, що й сам не розуміє, чому так сталося. Він припускає, що міг наїхати на смугу.

«Була дуже мокра дорога. Я розвернувся, машину трохи закинув. Стабілізація була увімкнена, і я прекрасно розумів, що стабілізація вирівняє машину. Закинути авто в такий поворот просто прикольно. Авто вирівнюється з повороту, спокійно їдемо. Десь третину газу я натиснув, слухаю музику розслаблений. Дивлюся, спершу авто трохи не чіпляється, але їду прямо і все вирівнюється. Тільки хочу перелаштуватися, його різко кидає і розкручує. Я досі не зрозумів, що відбулося. На смугу, може, наїхав, на калюжу…», — говорить блогер.

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Сергій Данилець також зізнався, що в момент аварії найбільше злякався за сина, який перебував на пасажирському сидінні. На щастя, вони не дістали серйозних травм. За словами спортсмена, удар не був сильним, і до того ж швидкість невелика. Тож, травм удалося уникнути.

«Я просто дивився на сина, тримав його рукою, намагався якось… Ця картинка найстрашніша, яка тільки може бути в житті. Я цього ніколи, мабуть, не забуду. Нас кинуло у відбійник. Удар був не сильний, бо швидкість була невеликою. Я сину намагався відкрити пасажирські двері, але вони заблоковані. Я взяв його на руки, виламав водійські двері, вони теж були заблоковані. Ми виходимо, все добре», — говорить блогер.

Зазначимо, Сергій Данилець потрапив у ДТП 12 червня. Разом із ним у спорткарі перебував його 5-річний син. Дружина фітнес-тренера вже розповідала, в якому стані її чоловік та дитина після аварії, та показувала фото розтрощеного авто.

До речі, сам Сергій Данилець не вперше потрапляє в ДТП. У червні 2023 року блогер у центрі Києва не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп. Чоловік тоді дістав серйозні травми та тривалий час відновлювався.

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