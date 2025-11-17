Відомий блогер-пліткар розкрив суму, яку йому хотіли дати за мовчання про зірок і псування репутації

Богдан Беспалов / © instagram.com/bespalovmusic

Український блогер Богдан Беспалов розкрив, які суми йому пропонували за замовні матеріали про зірок та за те, щоб він промовчав про певні скандальні теми.

Як відомо, вже не один рік зірка Мережі активно слідкує за шоубізнесом і має базу своїх інсайдерів. Йому неодноразово надходили зливи про популярних зірок України та проєкти. Своєю чергою він анонімно висвітлює здобуту інформацію у соцмережах. За його словами, це не завжди подобається медійним людям, тож час від часу йому надходять пропозиції мовчання за гроші.

Одним із випадків стала спроба вплинути на його контент перед прем’єрою шоу «Холостяк» на СТБ. За словами блогера, йому зателефонувала людина, пов’язана з Верховною Радою, і попросила нічого не розповідати ані про реаліті, ані про головного героя сезону — актора Тараса Цимбалюка.

«Кажуть: „Скільки хочеш? Ми готові домовлятися“. Шоу „Холостяк“ і Тарас Цимбалюк. Ти не маєш нічого зливати — ні про шоу, ні про дівчат, ні про Тараса передусім». Але я ж не стіл замовлень і ми не домовилися», — переказав блогер в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Беспалов також стверджує, що тиск відчував і з боку команди Анни Трінчер. Та блогер непохитно стоїть на своєму і говорить, що принципово не погоджується на підкуп на користь репутації: «Там натиснули, там підключили серйозного дядька, а я кажу „ні“. Бо завтра я візьму гроші і втрачу все, над чим я працював роками».

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official

Беспалов зізнається, що крім мовчання, йому надходили пропозиції «очорнити репутацію». Він стверджує, що свого часу йшлося про суму від 20 тисяч доларів і вище.

«Від 20 тис. доларів пропонували. В наших умовах, вважаю, це не копійки. Це грубо кажучи один корпоратив Наді Дорофєєвої. Звісно, є спокуса» — зазначив блогер.

