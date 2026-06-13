Відомий блогер потрапив у моторошну ДТП з 5-річним сином: відео аварії і фото розтрощеного авто за 350 тис. дол.

Сергій Данилець потрапив у ДТП / © instagram.com/diamond_nesty

Реклама

Український блогер та фітнес-тренер Сергій Данилець потрапив у моторошну ДТП на спорткарі за 350 тис. дол. У цей момент в салоні перебував його 5-річний син.

Аварія сталась 12 червня. Дружина Сергія — блогерка Анастасія – вже прокоментувала ДТП. Вона пояснила, що її чоловік їхав на спорткарі Aston Martin DB12 за продуктами. Це було пысля дощу, тож асфальт був мокрим, а на дорозі були калюжі. Врешті, авто з заднім приводом почало заносити, а Сергій не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

Саме такий вигляд має спорткар після аварії / © instagram.com/diamond_nesty

Перед автомобіля зазнав серйозних пошкоджень. Проте, на щастя, з Сергієм Данильцем та його сином все гаразд. Як говорить Анастасія, вони відбулися легкими травмами, які дістали від подушок безпеки, що спрацювали.

Реклама

«Машина з заднім приводом, і калюжі після дощу. Дякувати Богу, що всі цілі та здорові. Бережіть себе і обережно в дощ. Сергій не дрифтував та не хотів дрифтувати. Він просто їхав із дитиною за продуктами. Машину просто занесло. Є відео, де видно, як він їхав», — прокоментувала блогерка.

Дружина Сергія Данильця разом з їхнім сином / © instagram.com/diamond_nesty

Зазначимо, Сергій Данилець вже не вперше потрапляє в ДТП. У червні 2023 року за його участі сталась серйозна аварія в центрі Києва. Тоді блогер не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в бетонний стовп. Сергій Данилець зазнав серйозних пошкоджень, що його з місця ДТП одразу госпіталізували до лікарні.

Допис дружини Сергія Данильця / © instagram.com/diamond_nesty

Нагадаємо, наприкінці травня блогерка Vikunciy потрапила в моторошну аварію на трасі «Київ — Одеса». На жаль, її не вдалося врятувати. У результаті ДТП авто загорілось, а Vikunciy загинула на місці.

Новини партнерів