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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Відомий блогер потрапив у моторошну ДТП з 5-річним сином: відео аварії і фото розтрощеного авто за 350 тис. дол.

Дружина Сергія Данильця прокоментувала ДТП, а також повідомила, в якому стані перебувають її син та чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Сергій Данилець потрапив у ДТП

Сергій Данилець потрапив у ДТП / © instagram.com/diamond_nesty

Український блогер та фітнес-тренер Сергій Данилець потрапив у моторошну ДТП на спорткарі за 350 тис. дол. У цей момент в салоні перебував його 5-річний син.

Аварія сталась 12 червня. Дружина Сергія — блогерка Анастасія – вже прокоментувала ДТП. Вона пояснила, що її чоловік їхав на спорткарі Aston Martin DB12 за продуктами. Це було пысля дощу, тож асфальт був мокрим, а на дорозі були калюжі. Врешті, авто з заднім приводом почало заносити, а Сергій не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу.

Саме такий вигляд має спорткар після аварії / © instagram.com/diamond_nesty

Саме такий вигляд має спорткар після аварії / © instagram.com/diamond_nesty

Перед автомобіля зазнав серйозних пошкоджень. Проте, на щастя, з Сергієм Данильцем та його сином все гаразд. Як говорить Анастасія, вони відбулися легкими травмами, які дістали від подушок безпеки, що спрацювали.

«Машина з заднім приводом, і калюжі після дощу. Дякувати Богу, що всі цілі та здорові. Бережіть себе і обережно в дощ. Сергій не дрифтував та не хотів дрифтувати. Він просто їхав із дитиною за продуктами. Машину просто занесло. Є відео, де видно, як він їхав», — прокоментувала блогерка.

Дружина Сергія Данильця разом з їхнім сином / © instagram.com/diamond_nesty

Дружина Сергія Данильця разом з їхнім сином / © instagram.com/diamond_nesty

Зазначимо, Сергій Данилець вже не вперше потрапляє в ДТП. У червні 2023 року за його участі сталась серйозна аварія в центрі Києва. Тоді блогер не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в бетонний стовп. Сергій Данилець зазнав серйозних пошкоджень, що його з місця ДТП одразу госпіталізували до лікарні.

Допис дружини Сергія Данильця / © instagram.com/diamond_nesty

Допис дружини Сергія Данильця / © instagram.com/diamond_nesty

Нагадаємо, наприкінці травня блогерка Vikunciy потрапила в моторошну аварію на трасі «Київ — Одеса». На жаль, її не вдалося врятувати. У результаті ДТП авто загорілось, а Vikunciy загинула на місці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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