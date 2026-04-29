Відомий блогер розкрив усю правду, яка Маша Єфросиніна поза камерами, та здивував деталями

Андрій Черепущак та Маша Єфросиніна

Український блогер Андрій Черепущак, якого знають під псевдонімом Галицька Діва, відверто розповів про своє спілкування з телеведучою Машою Єфросиніною та те, як вона поводиться у звичайному житті, яка вона поза камерою насправді.

Відвертість Маші в кадрі поставив під питання чоловік її близької подруги, співачки Олі Полякової, — Вадим Буряковський. Обранець знаменитості висловився, що ведуча, мовляв, у реальності «зовсім не така».

За словами блогера, їхній контакт давно вийшов за межі формальних інтерв’ю. Вони листуються, періодично бачаться та підтримують дружній зв’язок. Блогер наголошує: перше враження про людину часто буває оманливим. Особливо коли йдеться про публічних осіб. Історія їхнього знайомства почалася з професійної розмови, яка несподівано переросла у щось більше.

«Марія зовсім інша у живому спілкуванні. Тепла, жива, справжня. Просто в кадрі — вона діва: ефектна, зібрана, красива. І, можливо, ця дистанція камери створює відчуття холодності. Але насправді за столом, за кавою — звичайна, проста», — поділився Черепущак в інтерв’ю OBOZ.UA.

Він додає, що сьогодні їх об’єднує не лише робота, а й щире людське спілкування. За його словами, вони можуть говорити на будь-які теми без обмежень, а сам блогер навіть буває в гостях у ведучої. З часом це знайомство стало для нього особистим маркером змін.

«Я нещодавно їй це сказав: „Ти уявляєш, я сидів вдома і дивився тебе по телевізору, а зараз сиджу в тебе на кухні“. І для мене це важливе підтвердження: якщо чогось по-справжньому хочеш, робиш щиро — все складається», — зізнався він.

