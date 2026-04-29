ТСН у соціальних мережах

Відомий блогер розкрив усю правду, яка Маша Єфросиніна поза камерами, та здивував деталями

Галицька Діва несподівано розповів про спілкування з ведучою в повсякденні та чесно зізнався, що вона приховує.

Анастасія Гребешко
Український блогер Андрій Черепущак, якого знають під псевдонімом Галицька Діва, відверто розповів про своє спілкування з телеведучою Машою Єфросиніною та те, як вона поводиться у звичайному житті, яка вона поза камерою насправді.

Відвертість Маші в кадрі поставив під питання чоловік її близької подруги, співачки Олі Полякової, — Вадим Буряковський. Обранець знаменитості висловився, що ведуча, мовляв, у реальності «зовсім не така».

За словами блогера, їхній контакт давно вийшов за межі формальних інтерв’ю. Вони листуються, періодично бачаться та підтримують дружній зв’язок. Блогер наголошує: перше враження про людину часто буває оманливим. Особливо коли йдеться про публічних осіб. Історія їхнього знайомства почалася з професійної розмови, яка несподівано переросла у щось більше.

«Марія зовсім інша у живому спілкуванні. Тепла, жива, справжня. Просто в кадрі — вона діва: ефектна, зібрана, красива. І, можливо, ця дистанція камери створює відчуття холодності. Але насправді за столом, за кавою — звичайна, проста», — поділився Черепущак в інтерв’ю OBOZ.UA.

Андрій Черепущак та Маша Єфросиніна

Андрій Черепущак та Маша Єфросиніна

Він додає, що сьогодні їх об’єднує не лише робота, а й щире людське спілкування. За його словами, вони можуть говорити на будь-які теми без обмежень, а сам блогер навіть буває в гостях у ведучої. З часом це знайомство стало для нього особистим маркером змін.

«Я нещодавно їй це сказав: „Ти уявляєш, я сидів вдома і дивився тебе по телевізору, а зараз сиджу в тебе на кухні“. І для мене це важливе підтвердження: якщо чогось по-справжньому хочеш, робиш щиро — все складається», — зізнався він.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна після гучного скандалу з Поляковою засвітилася разом з Лесею Нікітюк на відпочинку.

Дата публікації
Кількість переглядів
207
