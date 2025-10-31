Відомий голлівудський актор шокував заявою про донорство: "Операцію вже заплановано"

Джессі Айзенберг / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Джессі Айзенберг приголомшив шанувальників своєю заявою у прямому ефірі.

Зірка фільмів “Соціальна мережа” та “Ілюзія обману” зізнався, що вже за шість тижнів збирається пожертвувати одну зі своїх нирок незнайомій людині. Як пише Today, 42-річний номінант на “Оскар” заявив, що ухвалив це рішення абсолютно свідомо та самовіддано.

“Я справді пожертвую свою нирку за шість тижнів. Справді”, — сказав актор.

Реклама

Айзенберг, який давно займається донорством крові, пояснив, що його надихнула ідея альтруїстичного донорства — коли людина віддає орган тому, кого навіть не знає: “Я не знаю, чому вирішив це зробити. Мабуть, мене “інфікував вірус донорства крові”. Я здам кров у середині грудня. І дуже цьому радий”.

Джессі Айзенберг / © Associated Press

Актор підкреслив, що процедура практично безпечна і водночас надзвичайно потрібна, адже у США наразі понад 90 тисяч людей очікують трансплантації нирки. Він також розповів, що вперше замислився про донорство ще десять років тому, проте лише нещодавно наважився на рішучі дії. Після поради лікарки він звернувся до клініки у Нью-Йорку, де пройшов усі необхідні обстеження.

“Наступного дня після розмови я вже був у лікарні, здав аналізи — і тепер операцію заплановано на середину грудня”, — поділився зірка.

Він також пояснив, що система дозволяє захистити і його рідних: якщо колись членам його сім’ї знадобиться трансплантація, вони матимуть пріоритет у черзі завдяки спеціальній програмі сімейних ваучерів.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Франсія Райса, яка кілька років тому врятувала співачку Селену Гомес, пожертвувавши їй свою нирку, вперше прокоментувала чутки про їхню сварку. Знаменитість зізналася, як насправді зараз складаються їхні стосунки та чому вона не з’явилася на весіллі співачки.