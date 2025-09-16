ТСН у соціальних мережах

Гламур
2 хв

Відомий гуморист заговорив про участь у Нацвідборі та розкрив, чому Тіна Кароль торік йому відмовила

Він також обґрунтував досить серйозне творче рішення.

Віра Хмельницька
Василь Байдак

Василь Байдак / © скриншот з відео

Український комік Василь Байдак зізнався, що цього року разом з гуртом Badstreet Boys планує потрапити до Нацвідбору "Євробачення".

За словами артиста, спершу їхня ідея виглядала як жарт, однак тепер вони мають намір поставитися до відбору серйозно. Байдак наголосив, що в колективі є музиканти, автори пісень та виконавці, які професійно працюють над матеріалом. Ба більше, знаменитість вважає, що в українському шоубізнесі наразі бракує бойз-бенду, і саме ця ніша може стати перевагою для його команди.

"Ми всерйоз хочемо потрапити на Нацвідбір. Не в якості гостей поза конкурсом, а саме конкурсантами. У нас є музиканти, автори пісень, співаки. У нас є своя ніша. Чому нас можуть не взяти? Причин може бути багато. Але це не означає, що ми не повинні пробувати", — пояснив гуморист на YouTube-каналі "Розмова".

Badstreet Boys / © instagram.com/badstreetboys_fan

Badstreet Boys / © instagram.com/badstreetboys_fan

Також Байдак згадав, чому минулого року їхня спроба закінчилася відмовою продюсерки Тіна Кароль. За його словами, гурт встиг написати пісню, проте через брак часу вона не була належним чином зведена. У результаті автор композиції надіслав на розгляд чорновий варіант, що й могло вплинути на результат.

"Нас не взяли, мабуть, тому, що ми відправили незведений трек. Автор нічого тоді не вмів співати, просто щось наспіх записав. Він Тіні Кароль скинув цей запис. Ну, як ви розумієте, не найкраща презентація для серйозного конкурсу", — поділився артист.

Нагадаємо, на "Євробаченні-2026" почав назрівати скандал. Одна з країн "Великої п’ятірки" заявила про можливий бойкот конкурсу.

