Відомий гуморист Жогло шокував методом схуднення на 54 кіло за пів року: "Прибрали 80% шлунку"

Володимир Жогло

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Український шоумен та гуморист Володимир Жогло, який нещодавно розповів про діагноз сина, приголомшив своїм кардинальним схудненням.

Раніше артист жалівся на проблеми із самопочуттям через зайву вагу. За словами Жогло, під час обстеження у нього виявили низку хвороб. Тож він почав активно шукати варіанти покращення способу життя. Спочатку він розглядав стандартний метод схуднення з дотриманням здорового режиму, але згодом ухвалив інакше рішення. Так, через насичений робочий графік і брак часу, Володимир зробив операцію зі зменшення шлунка. І саме таким чином артистові вдалося схуднути на 54 кілограми за пів року.

"Проблеми зі здоров'ям існували у величезній кількості. Було два варіанти виходу із цієї ситуації. Перший – дуже різко і самостійно взятися за себе та піти шляхом абсолютної зміни способу життя, що дуже складно. Загалом, класичні методи, але з урахуванням, що я мав діабет другого типу, є конкретна дієта №9. Я зрозумів, що через мою зайнятість і специфіку діяльності дуже важко дотримуватися режиму. Я не зміг би цього зробити. До того ж я дуже добрий і рідко відмовляю, коли кажуть: "А ну спробуй це смачненьке". А як відмовити, коли воно справді смачне? Ми поспілкувалися із дружиною і вона наполягла на другому варіанті – піти на операцію. Мені прибрали 80% шлунку. Залишилося 20%. Це дуже багато, але цього достатньо для мого організму", — приголомшив зірка в інтерв'ю "Розмові".

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Володимир Жогло до та після операції зі зменшення шлунку

Після операції, за словами Володимира, йому скорегували лише харчування. У результаті він їсть дуже мало, але при цьому наїдається. Шоумен говорить, що, крім цього, фізичних навантажень йому не додавали. І зазначає, що зараз, менше ніж за пів року, він почувається дуже добре.

"1 грудня 2024 року я зробив операцію. Все працює так, як працювало раніше. Просто відбувається дефіцит калорій. Перші два тижні ти взагалі нічого не їси й далі поступово. Зараз я не можу за один раз вживати більше ніж 150 г їжі. Це єдине моє обмеження, хоч я їм все, але в дуже маленьких порціях. Мені вистачає, я наїдаюсь і насичуюсь їжею", — пояснив актор.

Нагадаємо, нещодавно актор Олександр Печериця завив про госпіталізацію і несподівано показав прооперовану кінцівку.