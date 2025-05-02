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Відомий гуморист Жогло відверто розповів про виховання сина з аутизмом: "Чудес не існує"
Володимир Жогло розповів про обстеження та заняття сина.
Відомий український шоумен та гуморист Володимир Жогло, який минулого року заявив про невиліковний діагноз сина, розповів про особливості його виховання.
За словами коміка, він разом з дружиною Іриною весь цей час посилено працюють над розвитком 4-річного Остапа. Зокрема, син зірки вже має прогрес, адже щоденно перебуває під наглядом спеціалістів і відвідує різноманітні заняття.
"Аутизм нікуди не зник. Ми постійно працюємо, щоб хлопчисько розвивався й у мого сина було все, щоб він міг максимально соціалізуватися. Не знаю, наскільки вдається, але, тим не менш, прогрес є. Ми дуже вдячні, що знайшли хороший центр і спеціалістів. Це постійні заняття, щодня", — пояснив Жогло в інтерв'ю "Розмові".
Водночас Володимир дав пораду батькам, які виховують дітей з аутизмом. Шоумен підкреслює, що з таким діагнозом дітям дуже важливо не забороняти соціалізуватися. І додає, що треба сприймати малюка таким, яким він є, та докладати зусиль до його розвитку, щоб не запустити базові процеси.
"Перше, що треба знати — не існує чарівної пігулки. Чудес не існує. Це просто постійна робота над базовими вміннями дитини. І дуже важливо, щоб за жодних обставин не закривати дітей з розладом аутичного спектру від інших дітей чи процесів, притаманних дітям. Бо навіть якщо його розвиток і сприйняття світу на іншому рівні, то це не означає, що у нього немає базових дитячих потреб. Це все одно дитина", — наголосив артист.
Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про те, як невиліковний діагноз їхнього 3-річного сина впливає на його виховання. Катерина не могла стримати сліз, коли озвучувала труднощі комунікації з Михасиком.