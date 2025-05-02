Відомий гуморист Жогло відверто розповів про виховання сина з аутизмом: "Чудес не існує"

Володимир Жогло з дружиною та сином / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Реклама

Відомий український шоумен та гуморист Володимир Жогло, який минулого року заявив про невиліковний діагноз сина, розповів про особливості його виховання.

За словами коміка, він разом з дружиною Іриною весь цей час посилено працюють над розвитком 4-річного Остапа. Зокрема, син зірки вже має прогрес, адже щоденно перебуває під наглядом спеціалістів і відвідує різноманітні заняття.

"Аутизм нікуди не зник. Ми постійно працюємо, щоб хлопчисько розвивався й у мого сина було все, щоб він міг максимально соціалізуватися. Не знаю, наскільки вдається, але, тим не менш, прогрес є. Ми дуже вдячні, що знайшли хороший центр і спеціалістів. Це постійні заняття, щодня", — пояснив Жогло в інтерв'ю "Розмові".

Реклама

Син Володимира Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Водночас Володимир дав пораду батькам, які виховують дітей з аутизмом. Шоумен підкреслює, що з таким діагнозом дітям дуже важливо не забороняти соціалізуватися. І додає, що треба сприймати малюка таким, яким він є, та докладати зусиль до його розвитку, щоб не запустити базові процеси.

"Перше, що треба знати — не існує чарівної пігулки. Чудес не існує. Це просто постійна робота над базовими вміннями дитини. І дуже важливо, щоб за жодних обставин не закривати дітей з розладом аутичного спектру від інших дітей чи процесів, притаманних дітям. Бо навіть якщо його розвиток і сприйняття світу на іншому рівні, то це не означає, що у нього немає базових дитячих потреб. Це все одно дитина", — наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про те, як невиліковний діагноз їхнього 3-річного сина впливає на його виховання. Катерина не могла стримати сліз, коли озвучувала труднощі комунікації з Михасиком.